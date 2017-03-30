Путин: Конфликт с Киевом грозит мировым конфликтом

Российский президент Владимир Путин заявил, что конфликт России и Украины может привести к мировым конфликтам и глобальным катастрофам.
Об этом глава РФ сказал в Архангельске на форуме Арктика - территория диалога, передает УНИАН.
По его словам, в США есть мнения, что чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них.
"Потому что это ослабляет Россию, не дает ходу каким-то интеграционным процессам, которые усилили бы Россию, в том числе, в сфере экономики. Пускай РФ ковыряется в своих приграничных делах со своими соседями и не лезет в международные вопросы ", - сказал он.
Путин заявил, что этот подход может привести к глобальным катастрофам.
"Если мы будем пытаться какими-то средствами, тем более такими опасными, как региональные конфликты, кого-то сдерживать, то это может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам", - отметил он.