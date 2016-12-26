Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан

Путин и Меркель договорились содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине

Минск готов принять у себя новые переговоры по Донбассу

Порошенко предложил Керри возобновить Женевский формат диалога для мирного урегулирования ситуации на Донбассе

Путин считает, что кризис в Украине нельзя разрешить без диалога с юго-востоком страны