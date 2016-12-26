Лента новостей

13:08
Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"
12:47
Масштабный дизайн в малом пространстве, или как правильно установить мебель для ванной
12:27
Женщина отправила своему осужденному мужу мягкую игрушку с наркотиками
12:21
Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан
11:41
Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг
01:35
Моющиеся краски
01:26
Преимущество деревянных домов
01:10
В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником
00:58
Итальянский стиль: создание красивого солнечного интерьера
00:42
В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных
00:24
Какие особенности правильного выбора детской коляски?
20:25
Отопление в деревянном доме
17:53
Энергетики восстанавливают обесточенную линию, питающую 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс
17:46
Хирургическое удаление варикозных вен
11:48
Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств
00:44
Современные гаджеты: зависимость или потребность?
00:04
Критическая ишемия нижних конечностей
10:23
Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб
00:56
Ремонт в ванной комнате. С чего начать и как закончить
00:45
В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского
00:36
В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры
00:21
Выбираем подарки на Новый год
00:07
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
23:54
Руководителем Госуправления делами стал Куцик
23:38
Как определить ревматоидный артрит
23:11
В Покровске появился скоростной интернет 3G
22:54
Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост
22:45
Виды плит. Какую лучше выбрать?
22:19
В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов
22:09
В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе
22:04
Преимущества имиджевых пакетов
21:18
Перед перемирием украинские военные взяли под контроль Новолуганское
21:08
Авдеевский коксохим обесточен
20:55
В объединенных территориальных общинах Донецкой области состоялись выборы
20:44
Порошенко призвал РФ обеспечить тишину на Донбассе
20:34
Деловая женщина, какая она?
19:54
Гройсман объяснил студентам, что дипломы им не нужны
19:23
Покупать дом или строить – проблема участка без подряда
18:22
Вифлеемский огонь прибыл в Краматорск
18:17
Как "патриоты" зарабатывают на рынке рэкета, отжима и крышевания
17:58
Небольшие секреты про брокеров
17:21
Многие украинцы могут лишиться субсидии
17:07
Правый сектор подозревают в убийствах на Майдане
16:40
Интернет магазин отопления – все и сразу
16:24
В следующем году на инфраструктуру Донетчины потратят 10 миллиардов
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан

0
54
Политика / Политика в мире
0
Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан

Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе. Также министр готов предоставить соответствующую площадку для диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", - сказал Идрисов в интервью изданию.

Он также напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".

"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", - подчеркнул Идрисов.


Похожие публикации

13-01-2015
Порошенко готов предоставить Донбассу статус особой экономической зоны
11-01-2015
Путин и Меркель договорились содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине
6-11-2014
Минск готов принять у себя новые переговоры по Донбассу
5-11-2014
Порошенко предложил Керри возобновить Женевский формат диалога для мирного урегулирования ситуации на Донбассе
26-08-2014
Путин считает, что кризис в Украине нельзя разрешить без диалога с юго-востоком страны
17-06-2014
Ирина Геращенко назначена уполномоченной по урегулированию конфликта на Донбассе

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх