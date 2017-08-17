Партия Клименко подала заявление в полицию на канал Порошенко

Политическая сила Александра Клименко «Успішна країна» подала заявление в Нацполицию по поводу ксенофобских заявлений журналиста «5 канала» Виталия Гайдукевича и руководителя социологической группы «Рейтинг» Алексея Антиповича. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер партии Александр Клименко.
15 августа в Национальную полицию подано заявление об открытии уголовного дела на журналиста 5 канала Виталия Гайдукевича и руководителя социологической группы «Рейтинг» Алексея Антиповича.
«Как и обещал, от команды «Успішна країна» мы подали заявление в Нацполицию по поводу ксенофобского эфира журналиста Виталия Гайдукевича, который предлагает проверять всех граждан на некую «українськість» и выселять из страны тех, кто не пройдет этот извращенный тест», - заявил Клименко.
Инициатор заявления – один из лидеров партии «Успішна країна» Олеся Медведева.
Напомним, ранее Виталий Гайдукевич в эфире 5 канала предложил выселять «неблагонадежных» украинцев, используя опыт Чехословакии, которая в 1945-46 годах выселила около 3 млн судетских немцев.
Согласно тексту заявления, высказывания Гайдукевича и Антипова направлены на умышленное разжигание национальной вражды и ненависти, а также унижение национальной чести и достоинства по признакам языка, пола, этнического и социального происхождения, а также политических, религиозных и других убеждений. Таким образом журналист президентского канала нарушил 24 статью Конституции Украины, а также 161 статью Уголовного Кодекса Украины, в связи с чем ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до двух лет. По данной статье возможно также ограничение свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, ранее лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко заявлял, что власть заинтересована в том, чтобы разделить и столкнуть между собой украинцев, подчеркнув их неравенство перед законом.