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Конфликт на Донбассе можно прекратить за ночь, – Хуг

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Политика / Политика в Украине
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Конфликт на Донбассе можно прекратить за ночь, – Хуг

Ситуация на Донбассе нормализуется, если стороны конфликта проявят политическую волю и уберут тяжелое вооружение из запрещенных минскими договоренностями мест дислокации. Такое мнение выразил в интервью латвийской радиостанции Baltkom первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Ведомости-Украина».

По словам Хуга, «ситуация остается непредсказуемой», но «конфликт может прекратиться за одну ночь, если будет соответствующая воля».

«Например, в сентябре прошлого года с началом учебного года огонь прекратился, по крайней мере, на некоторое время. Так что ситуацию можно урегулировать, не хватает воли. Кроме того, положение осложняет тяжелое вооружение, которое находится там, где его не должно быть. Если эти две проблемы будут решены, то ситуация в зоне конфликта станет стабильной», – сказал Хуг.

Он отметил, что «обе стороны нарушают минские соглашения».

«Это следует из наших заключений – обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по минским соглашениями», – добавил Хуг.


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