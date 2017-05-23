Отказываться от людей и территорий Донбасса нельзя, – Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Ирина Геращенко заявила, что в украинском парламенте есть политические силы, которые, не скрывая своих намерений, активно выступают за то, чтобы «отрезать» неподконтрольную часть Донбасса. Об этом она заявила на конференции, посвященной вопросам реинтеграции Донбасса.
В частности, она указала на инициативу принятия закона об оккупированной территории. Геращенко заявила, что эту стратегию украинская власть не приемлет.
«Мы не можем принять никакой закон, которым мы отказываемся от людей и территорий», – сказала Геращенко.
Она напомнила о том, что украинская власть намерена проводить реинтеграцию Донбасса, однако, по ее словам, главным условием этого процесса является прекращения огня.
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