Запретить социальные сети невозможно - ИнАУ

Воплотить в жизнь указ о блокировке соцсетей очень трудно, уверены в Интернет-ассоциации Украины.
В Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) заявляет о невозможности полной блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.
Об этом Українським Новинам сообщил председатель Интернет-ассоциации Александр Федиенко.
"Блокировка информации провайдером невозможна", - заявил он.
Федиенко подчеркнул, что операторы технически не готовы реализовать такие механизмы, но кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%
Также совладелец крупнейшего интернет-провайдера "Триолан" Владимир Сидоренко в интервью Экономической правде заявил, что реализовать блокировку проблематично.
"Сейчас ситуация такая, мы вообще никакой трафик сети не анализируем и не блокируем. Это как труба, что там идет - мы не знаем. Как теперь выявлять, что блокировать, а что не блокировать?", - отметил Сидоренко.
По его словам, для начала компания должна понять, насколько это вообще "технически подъемно".
"Потому что если мы не сможем этого сделать – то тут хоть законы, хоть не законы, а как это сделать? Конечно, мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его исполнить, но всегда же есть возможность – vpn, proxy, и ещё разные способы - как человек может получить этот доступ", - прокомментировал Сидоренко.