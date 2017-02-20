Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД России. Чуркин умер за день до своего 65-летия.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — говорится в сообщении ведомства.
Чуркин ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИДа. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников New York Post, сегодня дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.
В штаб-квартире ООН почтили память Чуркина минутой молчания. «Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — говорится в сообщении на сайте организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Чуркина «великим дипломатом» и «неординарной личностью». «Мы потеряли родного человека», — подчеркнула она.
rbc.ru