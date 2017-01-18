Савченко исключили из Комитета нацбезопасности

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Савченко против выборов на Донбассе

«Глава» ЛНР готовится к встрече с Савченко

За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов

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