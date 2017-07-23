Донецкую область посетил Курт Волкер

Донецкую область с рабочим визитом посетил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Основной целью визита стало ознакомление с гуманитарной и военной ситуацией в Донецкой области, а также состоянием соблюдения «Минских соглашений».
Курт Волкер заявил, что визит в Украину является частью подготовки к встрече с представителями «Нормандской четверки». По его словам, после визита в город Авдеевка Донецкой области он убедился, что сейчас происходит не замороженный конфликт, а настоящая война, завершить которую нужно в максимально сжатые сроки.
«Украина переживает очень страшные времена. Многие умерли, многие получили ранения, разрушены школы и больницы, сильно пострадала экономика. Украинцы платят большую цену за свою независимость, но как гражданские жители, так и военные мощный дух для защиты своей страны», - заявил Курт Волкер.
Специальный представитель подчеркнул большую работу, которую осуществляют как власть, так и неправительственные организации.
«В Донецкой области работает много организаций, которые занимаются решением гуманитарных проблем, администрации восстанавливают поврежденную инфраструктуру, - это дает надежду на счастливое будущее», - отметил он.
Также в рамках визита Курт Волкер и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович провели встречу с председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Жебривским, во время которой обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донецкой области.