В Красногоровке состоялось экстренное совещание по ликвидации последствий обстрелов

В Красногоровке возобновил работу детский сад

В связи с землетрясением, в Донецкой ОГА создан оперативный штаб

В Марьинке и Красногоровке установят новую систему очистки питьевой воды

Вопрос выплат пенсий в Марьинке и Красногоровке на контроле у Жебривского

В Марьинке предоставили план восстановления жилья в 2016 году

По приказу губернатора Донецкой области создан штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций