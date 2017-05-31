В Красногоровке состоялось экстренное совещание по ликвидации последствий обстрелов

Вчера, 30 мая, под председательством заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Виктора Ремского и председателя Марьинской райгосадминистрации, руководителя районной военно-гражданской администрации Владимира Мороза состоялось экстренное заседание по ликвидации последствий обстрелов города Красногоровка.
В заседании приняли участие директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Валерий Кобыжча, первый заместитель председателя райгосадминистрации Татьяна Збицкая, начальник Марьинского ОП Волновахского ОП ГУ ЧП управление в Донецкой области Геннадий Дегтярев, начальник 7 ДПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, подполковник службы гражданской защиты Руслан Калиниченко, руководитель военно-гражданской администрации города Красногоровка Олег Ливанчук и начальников структурных подразделений райгосадминистрации.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы о ходе проведения экстренных мероприятий, принимаемых в целях ликвидации последствий обстреловгорода Красногоровка 28 мая 2017 года.
По результатам обсуждения было принято ряд решений и даны срочные поручения, в частности относительно решения вопроса водоснабжения 60 домов в городе Красногоровка, оказания помощи раненым мирным жителям, обеспечение круглосуточной охраны пострадавших объектов, решения вопроса вывоза мусора из города и другие.