Cуд не стал отстранять мэра Северодонецка

13 мая Новоайдарский районный суд Луганской области отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об отстранении Валентина Казакова с занимаемой должности городского головы Северодонецка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат градоначальника Игорь Слесарев.
«Сегодня (13 мая – ред.) Новоайдарский районный суд Луганской области отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об отстранении Казакова В.В. с занимаемой должности Северодонецкого городского головы. Теперь будем добиваться оправдательного приговора», – написал Слесарев.