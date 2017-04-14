Бахмутскому району предоставили рекомендации по формированию общин

В Донецкой области продолжается проведение информационных дней по реформам и децентрализации. Так, 13 апреля 2017 года, представители департамента информационной и внутренней политики облгосадминистрации посетили Бахмутский район. На совещании присутствовали главы Бахмутской райгосадминистрации и Бахмутского районного совета, представители городов районного значения, председатели сельских, поселковых советов Бахмутского и Константиновского района, представители общественности.
Во время проведения совещания, и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Быченко Людмила, отметила о преимуществах процесса децентрализации, которые получат будущие объединенные общины, на примерах уже существующих объединенных территориальных громад области, представлены достижения общин. Проинформировала присутствующих о готовности общин Бахмутского района к объединению.
По перспективному плану формирования территорий общин Донецкой области в Бахмутском районе запланировано пять общин: Бахмутская, Часовярская, Светлодарская, Соледарская, Северская, городские объединенные общины. В Соледарской городской общине уже состоялись первые местные выборы 18 декабря 2016 года, в Северской городской общине объявлены выборы на 30 апреля 2018 года. Остальные общины района требуют решения ряда проблемных вопросов, а именно: законодательного урегулирования объединения города районного значения и района (Бахмутская городская объединенная территориальная община), объединение общин смежных районов Бахмутского и Константиновского (Часовярская городская объединенная территориальная община).
Были получены ответы на многочисленные вопросы относительно реализации реформы децентрализации в регионе.