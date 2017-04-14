Бахмутскому району предоставили рекомендации по формированию общин

Общины Северска и Святогорска в шаге от выборов

В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации

В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации

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