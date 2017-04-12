Покровскому району предоставили рекомендации по формированию общин

11 апреля, в рамках проведения информационных дней по реформам и децентрализации, представители департамента информационной и внутренней политики облгосадминистрации посетили Покровский район. На совещании присутствовали представители Покровской райгосадминистрации, руководство городов Покровска и Мирнограда, председатели сельских, поселковых советов Покровского района, депутаты местных советов и представители общественности.
Во время совещания были рассмотрены процессы объединения территориальных общин в Украине, преимущества, которые получат будущие объединенные общины, и достижения уже созданных общин. В процессе обсуждения были рассмотрены вопросы формирования общин на территории Покровского района и целесообразности объединения в пределах Перспективного плана формирования территорий Донецкой области. Определены проблемные вопросы.
По результатам совещания и.о. директора департамента Быченко Л.А. было предложено создать рабочую группу из представителей соответствующих советов и общественности для ускорения процесса объединения способных территориальных общин Покровского района.