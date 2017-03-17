Руководство Донецкой ОГА встретилось с делегацией ЮНИСЕФ

Сегодня в Краматорске состоялась встреча представителей Донецкой облгосадминистрации и делегации ЮНИСЕФ. На встрече были обсуждены вопросы текущей ситуации в регионе, в том числе предоставление гуманитарной помощи, а также сотрудничество ЮНИСЕФ и Донецкой облгосадминистрации в 2017 году.
«Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества, и данный визит - еще один признак успешного сотрудничества. К сожалению, ситуация у нас такая, что требует дальнейшей помощи - как гуманитарной, так и в плане развития. Продолжаются боевые действия, гибнут люди, и на примере Авдеевки вы наверняка видите, что помощь надо не сокращать, а наоборот увеличивать. На подконтрольной украинской власти территории мы направили многие проекты, направленные на развитие молодежи. Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество с ЮНИСЕФ будет таким же плодотворным», - подчеркнул первый заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский.
«Я четко знаю, что много работы не было бы эффективной без участия Донецкой облгосадминистрации. Те школы и результаты работы, безусловно, порадовали нас. Мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину в совместных программах. Сейчас мы на пороге новой программы с правительством, ведутся обсуждения, к которым привлечено много институтов. Мы посетили пострадавшие от боевых действий города, поэтому понимаем, что вопрос водоснабжения продолжает быть актуальными», - отметила председатель Зонального Офиса ЮНИСЕФ в Краматорске Фатима Яндиева.
Стороны договорились о сотрудничестве уже существующих программ.