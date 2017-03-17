Руководство Донецкой ОГА встретилось с делегацией ЮНИСЕФ

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

На территории Донецкой области в разминировании нуждаются около 300 тыс. гектаров земли

Тяжелые бои в Украине оставили тысячи детей без тепла, воды и школы - ЮНИСЕФ

Топ за неделю 6444 5515 1759 999 924

Интересное