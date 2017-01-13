Руководителям новосозданных общин Донетчины рассказали о главных направлениях развития

13 декабря руководители новосозданных территориальных общин встретились с главой области Павлом Жебривским и руководителями структурных подразделений ОГА. Главам общин рассказали о приоритетных векторах развития.
Обращаясь к главам и секретарям объединенных общин, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил, что в 2017 году актуальным остается выполнение стратегических программ - развитие инфраструктуры, создание опорных школ, ЦПАУ и центров безопасности, восстановление больниц. Главная же задача - создание рабочих мест и улучшение уровня жизни граждан.
«Для улучшения работы органов местного самоуправления мы проведем программу стажировки для руководителей общин. Также вашей задачей является поиск активных людей, которые хотят создать свой бизнес. Мы должны уменьшить влияние градообразующих предприятий и создать условия для свободной конкуренции», - отметил Павел Жебривский, обращаясь к главам общин.
Руководители департаментов Донецкой ОГА рассказали о поддержке, которую будет осуществлять областные власти при реализации инфраструктурных проектов в общинах. Они отметили, что для новосозданных общин важное значение имеет обмен опытом с успешными общинами из других регионов Украины.
Также большое внимание было посвящено насущным потребностям общин. Директор департамента капитального строительства Юрий Винокуров рассказал об основных этапах выполнения строительных и ремонтных работ, пути привлечения инвестиций и эффект, который ожидается от выполнения главных проектов.
И.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко рассказала присутствующим об основных направлениях развития общин в Донецкой области. Она подчеркнула, что сильные общины - залог благосостояния украинцев.
«Для достижения положительных результатов в работе общин нужна четкая координация между всеми органами государственной власти. Областная власть всегда готова поддержать инициативы, научить и решить некоторые вопросы. Но главная активность должна поступать именно от руководства общин. Именно они несут прямую ответственность за развитие своих городов и сел», - отметила Людмила Быченко.