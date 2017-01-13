Руководителям новосозданных общин Донетчины рассказали о главных направлениях развития

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Территориальные общины в Донецкой области будут утверждены социокультурные стандарты - Жебривский

Заместитель руководителя аппарата Донецкой облгосадминистрации провела семинар с председателями городских и территориальных общин

ЕС, ПРООН, Донецкая и Луганская ОГА подписали соглашение на 10 млн евро

Жебривский публично отчитался о годе работы на должности

Один из критериев децентрализации - предоставление качественных административных услуг населению

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