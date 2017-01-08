В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции

Временно исполняющим обязанности начальника Константиновского отделения полиции стал майор полиции Виталий Хиврич, а полицию Лиманского района возглавил майор полиции Андрей Королев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Виталий Хиврич имеет опыт работы в условиях боевых действий и после выхода из Дебальцево больше года нес службу на линии разграничения с временно оккупированной территорией.
Андрей Королев работал на должности оперуполномоченного Кировоградского городского отдела Управления МВД. В 2014 году был переведен в Донецкую область, где был назначен на должность заместителя начальника Приморского районного отдела Мариупольского городского управления.