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В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции

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Политика / Политика в регионе
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В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции

Временно исполняющим обязанности начальника Константиновского отделения полиции стал майор полиции Виталий Хиврич, а полицию Лиманского района возглавил майор полиции Андрей Королев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Виталий Хиврич имеет опыт работы в условиях боевых действий и после выхода из Дебальцево больше года нес службу на линии разграничения с временно оккупированной территорией.

Андрей Королев работал на должности оперуполномоченного Кировоградского городского отдела Управления МВД. В 2014 году был переведен в Донецкую область, где был назначен на должность заместителя начальника Приморского районного отдела Мариупольского городского управления.


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