В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции

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В Полтавской области задержали полицейского при получении взятки в 30 тысяч долларов

В Славянске при получении взятки задержали заместителя начальника уголовного розыска

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