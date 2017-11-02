Инвестирование за рубеж упростили

Национальный Банк Украины упростил правила инвестирования за рубеж для граждан. С 3 июля физические лица могут выводить из страны до $50 тысяч в год. Лицензию на это можно получить в электронной форме по уведомительному принципу. Но ажиотажа почему-то не наблюдается. Безвизовый режим с Евросоюзом вызвал очереди в паспортных службах. Почему же «валютный безвиз» не вызвал подобного оживления?
И тишина…
За первый месяц действия новых правил НБУ выдал всего 23 электронные лицензии. До этого в текущем году не было выдано ни одной. Но и два десятка за месяц — отнюдь не прорыв, и такая тишина вызывает вопросы, даже с учётом того, что не все обратившиеся получают «добро». Опрос на сайте «Минфин» показал, что 53 % респондентов раздумывают, 20 % говорят об отсутствии финансовых возможностей; 6 % не планируют инвестиции ни в Украине, ни за рубежом.
Профессор-экономист KSE Иван Компан называет несколько причин. Если с начала года валюты в стране было больше продано, чем куплено, это говорит о том, что многие украинцы просто проедают запасы, не имея новых доходов. Если нет уверенности в завтрашнем дне, откуда взяться идеям для инвестирования?
Да и те, кто состоятелен, порой не знают зарубежного рынка настолько, чтобы быстро определиться с вложениями. Остаётся надеяться, что именно они входят в 53 % не определившихся.
На что потратить $50 тысяч?
В НБУ рассчитывали, что валютная либерализация мотивирует украинцев перечислять деньги на свои счета за рубежом, вкладывать их в иностранные активы и страховые полисы. Последний вариант пока не популярен у потенциальных инвесторов. Гораздо интереснее покупка акций и ценных бумаг иностранных компаний напрямую или в виде вложений в биржевые фонды, поскольку текущая стоимость акций западных компаний превышает долгосрочные средние значения, и прогнозируется их рост в Европе и за океаном на 10–12 % в среднем. При этом украинские банки предлагают депозиты с доходностью до 1 % в долларах, а суверенные украинские евробонды могут приносить 6–8 %.
Покупка недвижимости — также интересный объект инвестирования. $50 тысяч вполне хватит, чтобы купить приличные по нашим меркам особняк или квартиру в Польше, Болгарии, Венгрии, Прибалтике. К примеру, квартира-студия на болгарском курорте обойдётся в 18–20 тыс. евро. Аренда таких апартаментов в высокий сезон (а это не меньше 5 месяцев) стоит не меньше 20 евро в сутки. Учитывая оплату услуг управляющей компании, которая возьмёт на себя поиск клиентов и поддержание порядка, доходность может достигать 15 евро в сутки. Вот вам готовые 7–8 % годовых!
В Турции варианты стоимостью ниже $50 тысяч встречаются с меньшей вероятностью, но в плане доходности она очень привлекательна. Привлекательны и «некурортные» варианты — как возможность не просто вложить деньги, но и стать гражданами ЕС, а тогда уже заниматься бизнесом и инвестированием в более благоприятных условиях. Не зря продажи недвижимости в Польше выросли в два раза.
Лояльность, но без автоматизма
Головная боль потенциального инвестора — не только и не столько широта выбора. Да, лицензия на вывод средств даётся автоматически — при наличии пакета документов, которые подтверждают их происхождение, ведь вкладывать разрешено исключительно свои доходы. Но невозможно вывести то, что задекларировано как активы, лежит на банковском счёте или того хуже — наличными.
Иностранные банки в свою очередь ужесточили правила для инвесторов-нерезидентов. Они требуют документальных подтверждений не только законности доходов, но и их налоговой непогрешимости. Налицо общая тенденция к уменьшению числа обслуживаемых нерезидентов. Если риски от появления проблемного клиента превышают выгоду от его обслуживания, банк спокойно откажется от работы с ним. В свете этой политики от потенциального клиента требуют подтверждения, что он будет работать в той стране, где находится банк. А связываться с клиентом из Украины солидные банки априори считают неоправданным риском. Нашему человеку ещё можно надеяться открыть счёт где-нибудь в Латвии или на Кипре, но о вложениях в швейцарские, немецкие и австрийские банки говорить куда сложнее.
И всё же нашим соотечественникам, которые имеют легальный доход, ничто не мешает предоставлять всю запрашиваемую информацию европейским банкам, чтобы использовать эту новую возможность. Что же касается оформления документов для вывода средств, то сотрудники банков готовы помочь необходимыми пояснениями и консультациями.
Zavarnik