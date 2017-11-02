Инвестирование за рубеж упростили

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Украина при выполнении всех условий может получить безвизовый режим с ЕС к концу 2014г – Дещица

Клименко объяснил, почему Украине стоит поблагодарить ЕС за отказ в «безвизе»

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