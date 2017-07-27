В Украине стартовал сбор зерновых нового урожая. Он будет меньше, чем в прошлом году. Снижению урожайности способствовала не очень благоприятная осень, весенние заморозки и летняя засуха в некоторых регионах. Самой Украине зерна на хлеб и корма хватит с избытком. Как и куда может быть экспортировано украинское зерно и какие проблемы могут появиться в новом сезоне?
Парад прогнозов
Минагропрод не спешит обнародовать свои ожидания, указывая, что точность прогноза будет выше после уборки 15–20 % яровых. Согласно июньскому прогнозу USDA урожай зерна в Украине в 2017–2018 маркетинговом году составит 62,3 млн тонн против прошлогодних 66 млн. Некоторый прирост по сравнению с прошлым годом может дать только кукуруза: прогноз повышен до 28,5 млн тонн в июне.
Но увеличения урожая ждут также в РФ и США. Урожай пшеницы американцы ожидают в объёме 25 млн тонн; ожидания французских аналитиков из Soufflet ещё ниже ─ 24,4 млн тонн.
Прогноз производства ячменя в Украине ─ 7,4 млн тонн, что на 2,5 млн меньше, чем в прошлом сезоне. Да и в мире ячменя соберут меньше на 10 млн тонн. По данным эксперта по аграрным вопросам Дениса Марчука, из-за майских заморозков потери пшеницы и ячменя в Киевской области могут достигать 30 %; регион попал не только под заморозки, но и под засуху.
Климат подкачал…
Этот год выглядит не совсем обычным не только из-за апрельского снегопада. В первой половине лета увлажнённость почв в Одесской области оказалась выше, чем в Киевской. От засухи в центральных регионах и Херсонской области пострадают порядка 10 % площадей озимых зерновых культур, сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.
В Херсонской области резко ухудшилось качество ячменя: из-за отсутствия дождей растения не смогли усвоить удобрения, и теперь значительная часть урожая пригодна только на корм скоту. При этом качество пшеницы в целом будет расти: по прогнозу президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачёва, в этом сезоне доля продовольственной пшеницы может составить около 70 % общего вала.
В мире продовольственной пшеницы в этом году соберут меньше, чем в прошлом. По прогнозу Soufflet, валовый мировой сбор составит 738 млн тонн пшеницы — на 15 млн меньше. Однако существенного роста цен не ожидается, так как приближения дефицита, способного двинуть цены вверх, специалисты не видят. С одной стороны, растут переходящие запасы, которые в этом году суммарно достигли 128 млн тонн; с другой — ожидается снижение запросов Китая на 2 млн тонн.
Проблем со сбытом не предвидится
Внутреннее потребление в Украине по итогам текущего сезона составило 25,7 млн тонн и снижается год от года, образуя резерв для увеличения экспорта. USDA ожидает экспорт на уровне 38,3 млн тонн (в завершившемся маркетинговом году удалось экспортировать 43 млн тонн). Поставки украинской пшеницы нового урожая за рубеж оцениваются USDA в 16 млн тонн против прошлогодних 17 млн; оценка Soufflet — 14,5 млн тонн. При этом проблем со сбытом не ожидается: качество украинской пшеницы всё больше ценится на мировом рынке. И если российское зерно преимущественно поступает в Северную Африку, то украинское — в Азию и на Ближний Восток.
Положительным для украинских экспортёров можно считать рост потребления в Индии, который в этом сезоне, по прикидкам экспертов, достигнет 99 млн тонн при собственном производстве на уровне 93 млн тонн; страна импортирует как минимум 5 млн тонн.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует увеличение импорта зерна Саудовской Аравией примерно на 3 млн тонн: ввоз ячменя достигнет 11 млн тонн, кукурузы ─ 4,2 млн тонн, пшеницы ─ 3,9 млн тонн.
Federal для федералов
В последние годы прирост мощностей морских зерновых терминалов шёл рекордными темпами. Сегодня уже имеется профицит мощностей, что приводит к конкуренции тарифов и стоимости доставки зерна до портов. Цена перевалки на больших терминалах глубоководных портов упала до $15, на малых ─ до $10 за тонну. К перевалке зерновых планируют присоединиться азовские порты, которые постепенно переориентируются с металла на зерно; доставлять туда грузы из восточных областей Украины ближе и выгоднее.
Ассоциация морских портов Украины объявила тендеры на углубление акватории и подходных каналов Мариупольского и Бердянского портов; подписан меморандум о строительстве зернового терминала в Мариуполе в 2018 году. Там рассчитывают нарастить объём перевалки зерна, масла и шрота до 2,5 млн тонн в год. Правда, на этом направлении вырастают сложности иного порядка. В мае РФ объявила о новом ограничении прохождения Керчь-Еникальского канала в связи со строительством моста в Крым. К уже имеющимся требованиям к длине судна в 160 м и ширине в 31 м добавилось новое: надводный габарит не должен превышать 33 м. Более того, Минтранс РФ подготовил приказ о закрытии Керченского пролива на 23 сутки в августе-сентябре 2017 года, как раз когда идёт отгрузка зерна нового урожая на экспорт. Российская сторона аргументирует запрет постановкой арки моста транспортного перехода через Керченский пролив. Если арка будет установлена, то в бассейн Азова смогут заходить суда не выше 33 м типа federal (32 м), которые используются в Северной Америке.
Скорее всего, в азовских портах будут комплектоваться небольшие партии украинского зерна, а масштабная перевалка вновь ляжет на порты Большой Одессы. И здесь главные проблемы связаны уже не мощностями перевалки, а с пропускной способностью подъездных путей: в горячий сезон на железнодорожных узлах портов пересекутся два потока ─ импортного угля и экспортного зерна. Возможно, глядя на такую сложную ситуацию, часть продавцов, имеющих мощности для хранения, решат придержать зерно.
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