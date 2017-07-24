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Кредитная история

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Главная / Экономика
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Кредитная история

Как известно, под этим термином понимают информацию о кредитах и о дисциплине их погашения. Наша кредитная история подошла к очередному этапу: пора платить. Между тем страна задержалась в кругу беднейших в мире, с самыми низкими на континенте зарплатами и пенсиями. В этих условиях наши перспективы как самостоятельного государства печальны. Так что у нас с дисциплиной? И насколько глубока долговая яма, которая разверзлась перед нами?

Наши рекорды


Госдолг Украины, или так называемый совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг, в апреле достиг 1,973 трлн грн, или $74,31 млрд. Это своеобразный невесёлый рекорд.

В разрезе национальных валют основная часть наших обязательств номинирована в долларах США — 42,28 %; ещё 30,82 % составляют обязательства в гривне, 19,3 % в специальных правах заимствования, 6,44 % мы должны в евро и менее 1 % — в канадских долларах и иенах.

НБУ прогнозирует, что совокупный долг Украины в текущем году останется на уровне около 82 % ВВП.

Выплачивать пора не только сами долги, но и проценты по ним. Общие выплаты в 2017 году министерские чиновники оценивают в 240,8 млрд грн. Эта сумма равняется четырём бюджетам Минобороны, и примерно на столько же тянет бюджет Пенсионного фонда.

Общий долг государства делится на несколько частей. Основная — прямой государственный долг, в частности кредиты, полученные от МВФ и других международных организаций. Кроме того, в госдолг входят обязательства органов местного самоуправления по долговым ценным бумагами и внешним кредитам. А ещё обязательства банков и реального сектора экономики, то есть производителей, по долговым ценным бумагам, кредитам и депозитам.

Откуда столько?


Задолженность государства Украина резко подскочила в декабре прошлого года, когда Минфин докапитализировал «ПриватБанк» на 107 млрд грн, выпустив для этого облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 116,8 млрд грн. Срок обращения этих бумаг — до 15 лет, процентная ставка по ним — не выше 10,5 % годовых.

В результате львиная доля выплат Украины в 2017 году придётся на ОВГЗ. Только за обслуживание гривнёвых облигаций нужно будет выложить более 62 млрд грн; и ещё 47,2 млрд грн — собственно на погашение таких облигаций. Вдобавок на очереди погашение долларовых ОВГЗ на $1,5 млрд.

Такая сумма образовалась в результате того, что из года в год выпускались (да и сейчас к этому периодически прибегают) ОВГЗ для наращивания капиталов госбанков и уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины». Бумаги Минфина часто выкупал Нацбанк, в том числе и для того, чтобы дать правительству возможность покрыть расходы на социальные нужды: субсидии, пособия, зарплаты бюджетникам, всевозможные льготы…

Таким образом, миллиарды благополучно проели, списав их на убытки. Средства «Нафтогаза» висят на счетах в банках, а Минфин добавляет всё новые и новые нули к смете на обслуживание госдолга, судорожно ища возможность сделать так, чтобы государство хотя бы меньше платило себе же.

Бомба замедленного действия


Один из путей сокращения внутреннего кредитного портфеля — полюбовно решить с Нацбанком вопрос о реструктуризации портфеля ОВГЗ. И желательно — уже в текущем году. Но эта сделка пока на стадии моделирования.

Что же до внешних займов, то в этом году больше всего средств придётся отдать на обслуживание еврооблигаций — $1,062 млрд. Погашений пока не производили. Между тем к 2019 году подоспеет увеличение нагрузки по выплате внешнего долга.

В верхах не исключают, что тогда снова потребуется реструктуризация, подобная той, что проводила Наталья Яресько. Теперь аналитики говорят, что она подложила под госбюджет бомбу замедленного действия, однако в результате Украина смогла вернуться на рынки иностранных заимствований. Но пока мы живём в 2017-м, и до его окончания нужно будет вернуть изрядные суммы МВФ и ещё нескольким международным финансовым организациям. А это долларовые кредиты, которые в случае девальвации гривни нанесут болезненный удар по бюджету.

Упрямые цифры


При существующих огромных обязательствах перед странами и организациями Украина упорно забрасывает их новыми просьбами о выделении кредитов. Но в конце мая миссия МВФ убыла восвояси, мягко выразив недовольство ходом так называемых реформ, а также качеством и содержанием обещанных законопроектов, подготовленных в порядке выполнения обязательств по четырёхлетней программе расширенного финансирования Украины EFF. Это означает, что о тех трёх траншах, которые наше правительство намеревалось увидеть в 2017 году, говорить рано.

В то же время имеющиеся валютные резервы — $15,5 млрд — позволяют нам выплатить положенное в 2017 году вместе с процентами. Так зачем же нам влезать в новые долги?

Эксперты утверждают, что главная проблема Украины заключается в двух вещах: воровстве бюджетных средств (на всех уровнях) и нерациональном использовании кредитов. И если уж продолжать брать взаймы, то нужно менять политику. И привычки. Кредитные средства должны работать.

Zavarnik


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