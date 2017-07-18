Куда уплывает наша рыба?

Реальное состояние украинского рыболовства и рыборазведения — загадка для чиновников Государственного агентства рыбного хозяйства. По их сведениям, теневой рынок рыбы в Украине составляет минимум 150 тыс. тонн в год (6 млрд грн). Если прибавить к этому официальные данные, получится, что рыбная отрасль способна прокормить страну, имеющую в своём распоряжении Азово-Черноморский бассейн. Но фактически нынешний уровень добычи покрывает собственные потребности страны всего на четверть. Куда же уплывает остальная рыба?
Кто нам считает?
По данным Укрстата, в прошлом году мы выловили 78,5 тыс. тонн рыбы — на 6 % больше, чем в 2015-м; морской рыбы добыто более 25 тыс. тонн, пресноводной — около 39 тыс. тонн. Азоврыбоохрана даёт за прошлый год по своей «юрисдикции» цифру почти 36 тыс. тонн. А по оценке Госрыбагентства в 2016 году вылов рыбы и водных ресурсов увеличился на 11,5 % — до 81,1 тыс. тонн. Получается, что точные цифры вряд ли кому известны.
Так или иначе, а сегодня общая добыча морских биоресурсов в Украине официально оценивается в 88,4 тыс. тонн в год. Всего 17 лет назад этот показатель составлял около 350 тыс. тонн…
Обновлённая рыбоохранная служба начала работу год назад. Есть шаги в детенизации отрасли. Отменены 7 бюрократических процедур, участки промысловикам раздаются не на год, а на 5 лет, что должно бы стимулировать рыбаков к бережному хозяйствованию. Между тем о реальных объёмах улова у официально работающих промысловиков, а их в 2016 году насчитывалось 150, можно только догадываться.
Выловлено до нас
Биоресурсы Азовского моря практически уничтожены, уверены экологи; за 10 лет более чем в 20 раз снизился вылов пиленгаса, в 5 раз — судака, в 7 раз — камбалы-калкана. По данным Ассоциации рыболовов Украины, там выгребают остатки коммерчески малоценных рыб — бычка, тюльки и хамсы; в незначительных количествах калкан, тарань, судак, пиленгас. По информации главы Ассоциации рыболовов Александра Чистякова, если в 2007 году было выловлено 2,236 млн тонн пиленгаса, то в 2016-м — всего 109 тонн. А ведь Азов считается самым продуктивным солёным водоёмом мира! Можно предположить, что неофициальная часть вылова существенно отличается, но это ещё более сокращает биоресурсы Азова. При этом объёмы вылова продолжают наращиваться. А Госрыбагентство утверждает, что с 1990-х годов более 3–5 промышленных видов в Азовском море не добывалось. Мол, всё самое ценное выловлено до нас.
Правда, специалисты ведомства отмечают, что объёмы рыбных запасов зависят не только от вылова, но и от меняющейся солёности моря, экологического состояния и рыбовосстановительных мероприятий. И несмотря на незначительные объёмы добычи того же пиленгаса выловлено его было в 2,8 раза больше, чем в 2015 году. Стало быть, популяция восстанавливается.
Но факт остаётся фактом: нынешний уровень продуктивности Азовского моря не сравнится с показателями даже 50-летней давности — до 70–80 кг рыбы с гектара, в 6 раз больше, чем Каспийское, в 8 раз больше, чем Балтийское и в 25 раз больше, чем Чёрное. Уловы достигали 300 тыс. тонн, из них больше половины составляла рыба ценных пород.
Экологи предлагают ввести 5-летний мораторий на промышленную добычу. Это позволит в какой-то мере восстановить популяции азовских рыб, ведь благодаря мелководью и высокой насыщенности моря фитопланктоном и бентосом рыба здесь растёт в разы быстрее, чем в других бассейнах. Но поддержать мораторий должна Россия, с которой мы делим Азов.
Побольше бы своего…
Сильный удар по отрасли нанесла аннексия Крыма, где находилась значительная часть рыболовного флота Украины. Уже на следующий год вылов сократился почти на 63 %. Резко упал и экспорт: по данным USDA, в прошлом году мы поставили на внешние рынки 8,2 тыс. тонн рыбы на $21 млн, хотя ещё в 2014 году экспорт достигал 40 тыс. тонн и $47 млн. Импортируем мы гораздо больше — свыше 290 тыс. тонн рыбы и порядка 20 тыс. тонн рыбопродуктов, а это более 70 % внутреннего рынка. Падение покупательской способности населения подкосило и импорт: порядка 40 % занимают относительно недорогие сельдь, хек, скумбрия и аляскинский минтай. Такая ситуация оптимальна для импортозамещения. А учитывая то, что Украина сохранила часть океанского флота, который каждый год выходит на промысел, есть возможность поставлять в страну океаническую рыбу, добытую украинскими рыбаками.
Сегодня промышленный вылов в Украине ещё превышает объёмы разводимой рыбы. Мы отстаём от мировых тенденций. В 2016 году 52 % рыбопотребления в мире составляла продукция аквакультуры. На нашем рынке фермерская рыба занимает лишь 25 %. Однако именно искусственное разведение должно обеспечить дальнейший прирост в рыбной индустрии. У нас разводят преимущественно пресноводную рыбу, но есть все возможности разводить такие морские породы, как дорада и сибас.
Ловись, рыбка, сертифицированная!
Понятно, что конкуренцию местной рыбе на наших рынках составляет не только импортная продукция, но и браконьерская. Бороться с этим планируется оперативными действиями рыбоохранных патрулей и административными мерами. Глава Госрыбагентства Ярема Ковалив полагает, что нам поможет ввод сертификатов происхождения рыбной продукции и электронного контроля за её движением. В течение суток с момента отгрузки рыбы переработчику или торговой сети информационная система сформирует электронную отчётность с уникальным номером партии, которая будет сопровождать дальнейшее движение продукта. Планируется также уделить внимание созданию благоприятных условий для фермерского разведения рыбы. А пока ведомство строит планы, патруль в Татарбунарском районе только за один выход зафиксировал ущерб на 2,3 млн лишь от одного браконьера, который ловил краснокнижные и ценные виды…
Zavarnik