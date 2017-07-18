Лента новостей

20:12
Особенности заработка в сети на написании научных работ
15:31
В Торецке построят мусороперегрузочную станцию
14:57
45 предприятий Донетчины обратились в фискальные органы для разблокирования налоговых накладных
13:55
В ЛНР открестились от участия в Малороссии
13:33
Святогорский городской голова подал в отставку
13:30
КПВВ «Станица Луганская» попал под обстрел
13:24
В Минске обсудят заявление Захарченко о новом "государстве"
11:42
Для переселенцев Добропольского района проводят тренинги по здоровому питанию
11:30
Захарченко объявил о создании нового "государства"
10:48
Голубые озера на Лимане залили сточными водами
10:38
Куда уплывает наша рыба?
10:34
Самые интересные в мире профессии
10:29
Зона несвободной торговли
22:32
Серия кроссовок adidas yeezy boost
21:40
В сутки Мариуполь производит 500 тонн мусора
19:52
Западная часть Донецка под обстрелом - есть жертвы
17:51
Где оформляют загранпаспорта в Донецкой области: Контакты
17:22
Прививки, которые нужны взрослым
17:12
Сорок детей из прифронтовых поселков побывали в Греции
17:02
Украинцы согласны на уступки ради мира на Донбассе
16:33
Четыре сценария для Донбасса
14:59
В Константиновке может появиться Центр предоставления административных услуг
14:51
На территории ДНР задержали более 600 человек, которые нарушили комендантский час
14:34
Абонплата на отопление: будут ли украинцы платить за тепло летом
14:19
Выбираем сигнализацию для дома
13:49
Kupit-rukzak.com.ua - место, где можно купить рюкзак и не пожалеть о выборе
13:07
На Донетчине подорвался трактор
13:04
Почти полтысячи участников боевых действий до сих пор ждут землю в Мариуполе
12:55
Сотрудники юстиции Донецкой области присвоили зарплату несуществующего водителя
11:41
В ЛНР на растяжке погибли двое мирных
11:34
Налоговая милиция Донетчины изъяла из незаконного оборота металлолома на 800 тысяч гривен
11:20
Задержан дружковчанин, который воевал в пяти бандформированиях
11:11
Авиадоставка из Китая: быстро и выгодно
15:17
Таможенный брокер Dch group: надежная и оперативная помощь
15:09
Лазерная гравировка и резка - Nios Corp
19:44
В Бахмутском районе в собственном доме взорвали женщину
18:18
Как выбрать платье с цветочным принтом
22:43
Украинским военным повысят вознаграждение за участие в АТО
22:40
Угольная рулетка Порошенко
21:28
Департамент экологии выделил два миллиона на озеленение Константиновки
21:11
Преимущества кредитной карты
20:33
Жертвами нападения на отель в Египте стали две гражданки Германии
18:05
ГФС Донетчины изъяили 55 тысяч пачек контрафактных сигарет
17:58
В Египте зарезали двух украинцев на пляже
17:39
Ортопедические матрасы со скидками: удачный выбор в «Мебель Органик»
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Куда уплывает наша рыба?

0
177
Главная / Экономика
0
Куда уплывает наша рыба?

Реальное состояние украинского рыболовства и рыборазведения — загадка для чиновников Государственного агентства рыбного хозяйства. По их сведениям, теневой рынок рыбы в Украине составляет минимум 150 тыс. тонн в год (6 млрд грн). Если прибавить к этому официальные данные, получится, что рыбная отрасль способна прокормить страну, имеющую в своём распоряжении Азово-Черноморский бассейн. Но фактически нынешний уровень добычи покрывает собственные потребности страны всего на четверть. Куда же уплывает остальная рыба?

Кто нам считает?


По данным Укрстата, в прошлом году мы выловили 78,5 тыс. тонн рыбы — на 6 % больше, чем в 2015-м; морской рыбы добыто более 25 тыс. тонн, пресноводной — около 39 тыс. тонн. Азоврыбоохрана даёт за прошлый год по своей «юрисдикции» цифру почти 36 тыс. тонн. А по оценке Госрыбагентства в 2016 году вылов рыбы и водных ресурсов увеличился на 11,5 % — до 81,1 тыс. тонн. Получается, что точные цифры вряд ли кому известны.

Так или иначе, а сегодня общая добыча морских биоресурсов в Украине официально оценивается в 88,4 тыс. тонн в год. Всего 17 лет назад этот показатель составлял около 350 тыс. тонн…

Обновлённая рыбоохранная служба начала работу год назад. Есть шаги в детенизации отрасли. Отменены 7 бюрократических процедур, участки промысловикам раздаются не на год, а на 5 лет, что должно бы стимулировать рыбаков к бережному хозяйствованию. Между тем о реальных объёмах улова у официально работающих промысловиков, а их в 2016 году насчитывалось 150, можно только догадываться.

Выловлено до нас


Биоресурсы Азовского моря практически уничтожены, уверены экологи; за 10 лет более чем в 20 раз снизился вылов пиленгаса, в 5 раз — судака, в 7 раз — камбалы-калкана. По данным Ассоциации рыболовов Украины, там выгребают остатки коммерчески малоценных рыб — бычка, тюльки и хамсы; в незначительных количествах калкан, тарань, судак, пиленгас. По информации главы Ассоциации рыболовов Александра Чистякова, если в 2007 году было выловлено 2,236 млн тонн пиленгаса, то в 2016-м — всего 109 тонн. А ведь Азов считается самым продуктивным солёным водоёмом мира! Можно предположить, что неофициальная часть вылова существенно отличается, но это ещё более сокращает биоресурсы Азова. При этом объёмы вылова продолжают наращиваться. А Госрыбагентство утверждает, что с 1990-х годов более 3–5 промышленных видов в Азовском море не добывалось. Мол, всё самое ценное выловлено до нас.

Правда, специалисты ведомства отмечают, что объёмы рыбных запасов зависят не только от вылова, но и от меняющейся солёности моря, экологического состояния и рыбовосстановительных мероприятий. И несмотря на незначительные объёмы добычи того же пиленгаса выловлено его было в 2,8 раза больше, чем в 2015 году. Стало быть, популяция восстанавливается.

Но факт остаётся фактом: нынешний уровень продуктивности Азовского моря не сравнится с показателями даже 50-летней давности — до 70–80 кг рыбы с гектара, в 6 раз больше, чем Каспийское, в 8 раз больше, чем Балтийское и в 25 раз больше, чем Чёрное. Уловы достигали 300 тыс. тонн, из них больше половины составляла рыба ценных пород.

Экологи предлагают ввести 5-летний мораторий на промышленную добычу. Это позволит в какой-то мере восстановить популяции азовских рыб, ведь благодаря мелководью и высокой насыщенности моря фитопланктоном и бентосом рыба здесь растёт в разы быстрее, чем в других бассейнах. Но поддержать мораторий должна Россия, с которой мы делим Азов.

Побольше бы своего…


Сильный удар по отрасли нанесла аннексия Крыма, где находилась значительная часть рыболовного флота Украины. Уже на следующий год вылов сократился почти на 63 %. Резко упал и экспорт: по данным USDA, в прошлом году мы поставили на внешние рынки 8,2 тыс. тонн рыбы на $21 млн, хотя ещё в 2014 году экспорт достигал 40 тыс. тонн и $47 млн. Импортируем мы гораздо больше — свыше 290 тыс. тонн рыбы и порядка 20 тыс. тонн рыбопродуктов, а это более 70 % внутреннего рынка. Падение покупательской способности населения подкосило и импорт: порядка 40 % занимают относительно недорогие сельдь, хек, скумбрия и аляскинский минтай. Такая ситуация оптимальна для импортозамещения. А учитывая то, что Украина сохранила часть океанского флота, который каждый год выходит на промысел, есть возможность поставлять в страну океаническую рыбу, добытую украинскими рыбаками.

Сегодня промышленный вылов в Украине ещё превышает объёмы разводимой рыбы. Мы отстаём от мировых тенденций. В 2016 году 52 % рыбопотребления в мире составляла продукция аквакультуры. На нашем рынке фермерская рыба занимает лишь 25 %. Однако именно искусственное разведение должно обеспечить дальнейший прирост в рыбной индустрии. У нас разводят преимущественно пресноводную рыбу, но есть все возможности разводить такие морские породы, как дорада и сибас.

Ловись, рыбка, сертифицированная!


Понятно, что конкуренцию местной рыбе на наших рынках составляет не только импортная продукция, но и браконьерская. Бороться с этим планируется оперативными действиями рыбоохранных патрулей и административными мерами. Глава Госрыбагентства Ярема Ковалив полагает, что нам поможет ввод сертификатов происхождения рыбной продукции и электронного контроля за её движением. В течение суток с момента отгрузки рыбы переработчику или торговой сети информационная система сформирует электронную отчётность с уникальным номером партии, которая будет сопровождать дальнейшее движение продукта. Планируется также уделить внимание созданию благоприятных условий для фермерского разведения рыбы. А пока ведомство строит планы, патруль в Татарбунарском районе только за один выход зафиксировал ущерб на 2,3 млн лишь от одного браконьера, который ловил краснокнижные и ценные виды…

Zavarnik


Похожие публикации

2-06-2017
«Артемсоль» подвело итоги работы за май
18-01-2016
Донецкой таможней ГФС оформлено более чем 15,6 млн. тонн грузов
22-08-2015
У Абромавичуса пропало 250 тысяч тонн зерна
16-01-2015
Украина в 2014 году собрала рекордный урожай зерна
22-08-2013
В Украине ежегодно пропадает четверть урожая овощей
25-06-2012
В Азовском море зафиксирован массовый мор рыбы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх