Рынок кредитования в Украине по-прежнему безуспешный

Финансовый рынок Украины не может похвастать успехами в кредитовании. Стремительный рост доллара в 2014–2015 годах, наряду с удешевлением залоговых активов даже в эквиваленте, вызвал кризис неплатежей: 45–50 % кредитных портфелей ушли в «невозврат». Из любой ситуации нужно извлекать уроки, и банки повысили проценты, увеличили первоначальные взносы, усовершенствовали договора. Но ситуация остаётся весьма унылой. Спасут ли её новые кредитные правила от Минэкономразвития?
Поищем разницу
Министерство экономического развития, озадачившись вопросом спасения кредитования, увидело выход… в смене юрисдикции обеспечения кредита. Если раньше, идя на заведомую переплату за жильё или авто, человек сразу получал взамен желанную собственность, то теперь он получает имущество, — вроде бы купленное в кредит, — в доверительное управление. Законным владельцем этого имущества остаётся банк. Казалось бы, в чём разница, ведь и раньше право собственности было ограничено до полной выплаты кредита? Однако способы «обезопасить» имущество были. Чем и пользовались многие для «подстраховки» на случай финансовых проблем, а иногда и с целью наживы. Так, залоги продавались третьим лицам и выводились из-под крыла банка, а потом платежи прекращались.
Теперь же, раз у заёмщика не будет на руках права собственности на залоговое имущество, банк вроде бы может быть спокоен. По мнению авторов законопроекта, это добавит доверия к заёмщикам, что может положительно сказаться на процентах по кредитам. К тому же в договоре будет прописано, что имущество переходит к заёмщику сразу после выплаты всей суммы кредита.
Надо сказать, что эта схема не нова: называется она «лизинг» и стабильно работает на автомобильном рынке Украины. Однако процент выданных по лизингу автокредитов невысок — всего 5–10 %. Обычное автокредитование занимает 20–25 %.
Дьявол в деталях
Такое соотношение должно бы заставить задуматься приверженцев доверительного управления. Посмотрим, что меняется для должника в случае возникновения проблем с выплатами.
Допустим, это выплаты по ипотеке. Сегодня такая ситуация невыгодна обеим сторонам. Поэтому, как известно, банки предлагают различные программы по отсрочке платежей, реструктуризации кредита, смене валюты. Только в совсем безнадёжной ситуации долг «продаётся» коллекторской фирме за 20–50 % стоимости. Это убытки для банка и неприятности для неплательщика. Согласно же новому закону, будучи полноправным собственником «проблемной» квартиры, банк будет иметь право немедленно выставить её на торги, а жильца выселить, причём вполне законно — на основании кредитного договора. Так же, как это происходит с нерадивыми арендаторами. Предполагаемые сроки возвращения имущества банку: 10 дней на выселение из квартиры и 20 дней на возврат автомобиля (отсчитывается с момента просрочки очередного платежа по кредиту). Нужно быть очень большим оптимистом, чтобы покупать что-либо на таких условиях.
Да и само понятие доверительной собственности нуждается в уточнении. Так, в доверительную собственность не могут передаваться корпоративные права и ценные бумаги. Есть и другие нюансы, касающиеся возникновения права собственности, распоряжения доверительным залогом, мер в случае невыплат по кредиту, процедуры взыскания объекта доверительного управления. Реализация новой схемы потребует серьёзной работы с действующим законодательством. Для урегулирования нестыковок подготовлено 2 законопроекта: изменения в Налоговый кодекс и поправки к целому ряду законодательных актов.
И все довольны?..
Возможным «плюсом» для обеих сторон может стать отсутствие налогообложения такого имущества. Это может мотивировать банки снизить ставки по кредитам.
Защита кредитора состоит в том, что при банкротстве должника нельзя будет ввести мораторий на взыскание имущества. А заёмщика должно утешить то, что в случае проблем у банка и введения временной администрации условия для него не изменятся. И собственность будет его. После всех выплат.
Возникает вопрос: а что если после введения временной администрации банк будет объявлен банкротом? Или ликвидирован? Раньше кредитные портфели проблемных банков продавались другим банкам или коллекторам, но право собственности у заёмщика не отнимали. Просто менялась схема выплат. Что же будет теперь?
А вот что. При попытке взыскания доверительного имущества заёмщик может обжаловать кредитное соглашение в суде, доказывая своё право на собственность на основе Гражданского кодекса. А процесс может затянуться, и имущество банка станет проблемным активом. Кто захочет возиться с проблемным кредитом и предлагать компромиссы, если имущество можно просто забрать?
Очевидно, что проект министерских чиновников панацеей от застоя на кредитном рынке не станет. Эксперты прогнозируют разве что некоторый рост интереса к кредитам со стороны предпринимателей, которых привлечёт возможное снижение ставок. Но желающих купить недвижимость или машину для семьи отпугнёт ключевой момент насчёт права собственности. Не говоря уже о тех, кто рассматривает такую покупку как инвестицию.
Zavarnik