Современные технологии архитектурного проектирования

Трёхмерная графика, компьютерные расчёты, групповое проектирование в режиме онлайн — и всё это почти без привычных чертежей. Городское планирование становится куда более быстрым и эффективным с новыми технологиями. 3D-моделирование позволяет увидеть максимально реалистичный макет будущего проекта, а заодно — оценить, насколько гармонично он впишется в существующую архитектурную среду. Стоит ли доверять современным технологиям? Почему архитекторы уже не хотят работать по старинке?
Архитектурный прогресс и умное проектирование
Современные градостроители нисколько не стесняются того, что львиная доля работы теперь проделывается в режиме онлайн в автоматических системах проектирования. Раньше даже с помощью компьютеров все проекты создавались исключительно на плоскости, без возможности трёхмерного моделирования, что ощутимо увеличивало временные затраты. По словам архитектора студии дизайна и архитектуры «Бюро» Игоря Орлова, ещё 50 лет назад большинство архитектурных проектов создавали вручную и снимали с них копии на кальки или фотокопии.
«Редактирование таких чертежей и проектной документации, когда она уже выпущена, было проблемой. Чтобы внести малейшие коррективы в проекты, архитекторам приходилось их перечерчивать. Это было очень трудоёмко, не говоря уже о затратах времени, — рассказывает архитектор. — От ручной графики в наше время уже ушли, хоть студентов-архитекторов традиционно этому обучают, пытаются им и такие навыки привить, но по окончании института все выходят со знанием соответствующих программ, и о ручной графике речь не идёт. По своему опыту могу сказать, что на этапе первоначального эскизирования, — к примеру, на уровне подачи простых идей для заказчиков или для своих коллег, — ручная графика применима. Архитектор может с помощью эскизов и сухих схем передавать информацию визуализатору. Так всё происходит и у нас в компании. Сейчас вся работа переносится в компьютерную сферу, где уже применяются программы, которые позволяют более продуктивно и быстро осуществлять проектирование. Но речь не о программах, позволяющих просто красиво чертить и оформлять, — это устаревшая концепция».
Высший уровень проектирования
Минимум затрат, максимум реалистичности. Всё это дарит архитекторам трёхмерная графика. С её помощью можно моделировать городскую среду, визуализировать архитектуру здания, параллельно прорабатывая ландшафтное оформление. Такой подход создаёт эффект присутствия в проектируемом пространстве, а это очень привлекательная возможность как для самого архитектора, так и для инвесторов. Ведь можно дать объективную оценку прототипу здания и всему проекту в целом, а заодно устранить недостатки.
Но не визуализацией единой жива архитектура. Основной тенденцией современного проектирования стали BIM-технологии. Дословно аббревиатура BIM расшифровывается как система информационного моделирования зданий, которая позволяет не просто делать объёмные модели, а в режиме онлайн в рамках одного архитектурного проекта совмещать и показывать почти все характеристики создаваемого объекта. Речь идёт уже не о сухом плане предстоящих работ. С помощью BIM-технологий архитекторы могут получить информацию о последовательности монтажа и итоговой сметной стоимости.
«Существуют комплексные программы, которые позволяют построить здание в объёме, задать материалы стен, полов, кровли, совместить коробку архитектурного проекта с конструктивными элементами, сразу подсчитать количество арматуры, инженерные коммуникации и так далее. В общем, всё, что можно вычислить в автоматическом режиме, — продолжает эксперт. — Если говорить о составе проектной группы, то при строительстве 10-этажного здания со сложной архитектурой, к примеру, для выпуска подробной и детализированной рабочей документации над проектом могут работать два или три архитектора параллельно, два инженера-конструктора и другие — соответственно тому, какие разделы входят в проект. Например, один специалист по отоплению, вентиляции, по электро- и водоснабжению…»
А прежде чем приступить к проектированию, команда должна провести подготовительную работу. Сюда входит и такой немаловажный нюанс, как изучение существующей городской застройки.
«Нужно проверить, как здание в неё впишется, как оно будет соответствовать сложившейся архитектурной среде. На этой территории обязательно должны быть проведены и определённые изыскания: геологические, геодезические, — чтобы проектная группа знала специфику и рельеф местности, состав грунтов, где проходят водоносные слои и т. д. Тогда уже начинает формироваться концепция, — сперва в виде эскизов и набросков, планов и макетов с примером того, как это может быть», — поясняет Игорь Орлов.
Командное онлайн-проектирование
Раньше работа над проектом велась поэтапно. Документ путешествовал от архитектора к специалистам по инженерным коммуникациям, от них — к сметчику и так далее. Это занимало достаточно много времени, ведь пока один из членов проектной группы не закончит работать, второй не сможет приступить к выполнению своих задач. Теперь же можно значительно сократить время работы над проектом, работая одновременно и при этом не мешая друг другу.
«Многие виды работ члены проектной группы могут делать параллельно, — уточняет архитектор. — Грубо говоря, над одной проектной базой работают несколько проектировщиков, инженер-конструктор и сразу же, параллельно, в онлайн режиме в этом файле работают специалисты различных сфер: электрификация, водоснабжение, кондиционирование и т. д. И все они видят действия друг друга, замечая любые изменения. Например, если подвинулась колонна или переместилась стена, то тут же вылезет какая-то ошибка и сметчик должен будет что-то исправить в своём проекте. Всё делается онлайн и всё можно отследить — над одной пространственной моделью очень удобно работать вместе. Не говоря уже о том, что мы можем щелчком мыши рассчитать нужное количество материалов, строительный объём здания, площади, ведомости по арматуре, количеству бетона — все показатели, которые требуются для рабочего проекта».
По словам представителя ООО «Ривьера Девелопмент» Михаила Партикевича, над созданием проекта нового жилого комплекса обычно трудятся около 40 человек, из которых 30 — это сугубо проектный институт, а ещё с десяток — сотрудники службы заказчика.
«По срокам всё индивидуально, в зависимости от степени готовности документов на земельный участок. Если документов на землю нет, то около года: за это время происходит сбор всех необходимых согласований. Параллельно выполняется проектирование. Если документы на площадку есть в наличии, то сбор исходных данных (геодезическая съёмка, геологические изыскания, сбор технических условий на присоединение к инженерным сетям), проектирование и получение разрешительной документации занимают от 3 месяцев. Если бы не современные технологии проектирования, процесс бы значительно замедлялся. Такие системы обеспечивают быстрое выполнение работ, сохраняя точность расчётов; даже при внесении изменений нет необходимости пересчитывать весь массив данных в ручном режиме», — подчёркивает специалист.
Идеальная планировка
Понятие идеальной планировки очень изменчиво и эволюционировало с древних времён. В середине прошлого века появились концепции функционального и минималистического подхода.
«К примеру, реформатор — архитектор Ле Корбюзье привязал пропорции жилища к телу человека, чтобы отобразить самые базовые потребности: минимальную высоту потолка, минимальную ширину санузла. Это очень компактные решения, но всем это постепенно надоело. Все поняли, что для жизни нужно чуть больше, даже с чисто психологической точки зрения. И сейчас, наверно, более свободно к этому относятся и помещения стали больше, давая право выбора покупателю. Использование монолитного каркаса позволило добиться возможности делать свободную планировку. Квартиры без внутренних перегородок позволяют заказчику самостоятельно согласовать проект: за отдельную плату или даже бесплатно строительная компания может возвести перегородки, как он пожелает», — подытожил Игорь Орлов.
Если говорить об акцентах и приоритетах в проектировании, то речь как раз о такой идеальной планировке. Для неё с развитием строительного рынка стали появляться новые возможности. Как объясняет Михаил Партикевич, человек всегда хотел побольше света в комнатах, поменьше коридоров, побольше самой жилой площади, чтобы не чувствовать себя стеснённо, а также вид из окна получше.
«С появлением фасадных систем остекления стало возможным сделать квартиры чуть глубже, но при этом не темнее и просторнее, а монолитные ж/б каркасы позволили уйти от стандартных планировочных решений и предоставили практически неограниченные возможности для реализаций задумок покупателей. Таким образом, менялась фактическая планировка, которая в то или иное время была идеальной, исходя из тех возможностей строительного рынка. Но не менялось представление об идеальном, ведь если бы люди достигли в реальности своего представления об идеальном, то прогресс остановился бы», — продолжает эксперт.
Руководство группы компаний «Ривьера Девелопмент» одним из главных акцентов в проектировании выбрало максимально свободные планировки квартир. «Это позволяет не только распланировать саму квартиру согласно пожеланиям покупателя, но и даёт возможность объединять или разделять смежные квартиры, — как своеобразный конструктор LEGO, из которого можно собрать именно ту квартиру, которая будет отвечать всем требованиям покупателя, — поясняет Михаил Партикевич. — Также мы предпочитаем создавать индивидуальные фасады зданий, чтобы наши дома были запоминающимися, с яркими особенностями в каждом новом здании. Сейчас начато строительство первых очередей сразу двух микрорайонов в двух спальных районах Одессы. Мы также ведём проектирование последующих очередей строительства: это микрорайон «Таировские сады» на территории ж/м Таирова и «Авторский район» в Черноморской Ривьере. Для них сейчас проектируются не только жилые дома, но и детские сады, школы, магазины, учреждения здравоохранения».
«Ривьера Девелопмент» первой в нашем городе начала проектировать застройку целыми кварталами. Теперь девелоперы переходят на новый уровень — проектирование целыми микрорайонами. Это позволяет предусмотреть сбалансированную инфраструктуру комплексов, обеспечить людям максимальное количество бытовых сервисов в шаговой доступности. А с учётом использования современных систем информационного моделирования зданий такие проекты удаётся делать быстро и с максимальной точностью.
Zavarnik