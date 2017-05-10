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Урожай под расписку

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Главная / Агропромышленный комплекс
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Урожай под расписку

Аграрные расписки в Украине начали выдавать с осени 2014 года. По состоянию на конец февраля текущего года было зарегистрировано 80 расписок, по которым привлекли 464 млн грн. Финансируют проект Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития. Такая схема может стать важным каналом кредитования мелких и средних сельхозпроизводителей.

Очевидные преимущества


Аграрная расписка — это фактически вексель под залог будущего урожая. Но он может обеспечиваться другими ресурсами; например, имуществом заёмщика. Расписки делятся на товарные и финансовые.

Расчёт по товарной расписке осуществляется урожаем. Является ли этот урожай обязательно следующим — вопрос казуистический, прецедентов нет. Законодатель ограничил срок действия соглашения текущим маркетинговым годом. В товарной расписке определяется качество и количество сельхозпродукции, а также экспертное учреждение для решения споров по качеству.

В финансовых расписках сумма оплаты рассчитывается, исходя из количества и цены сельхозпродукции. Но как определить будущую цену, допустим, кукурузы? Самый простой вариант: рискнуть вычислить среднюю по текущим закупочным ценам крупных трейдеров.

Закон даёт возможность сторонам самим определять ключевые параметры сделки: частичную оплату кредита в товарном или финансовом виде, замену по согласованию сторон залогового урожая на продукцию, выращенную на другом участке, или на другой вид продукции.

Преимущества для аграриев очевидны: возможность получения средств производства или денег на их приобретение без залога в виде недвижимости или техники. Оформление расписки производится быстро, через нотариальное удостоверение с регистрацией в Реестре аграрных расписок и Государственном реестре отягощений движимого имущества.

Кредитор же в случае невыполнения обязательств получает возможность безусловного упрощённого взыскания залога во внесудебном порядке. Закон гарантирует первоочерёдность его исполнения по сравнению с другими обязательствами.

80 первых ласточек


До февраля 2016 года ни одной финансовой расписки выписано не было, — в ходу были исключительно товарные. Но ситуация меняется: банки идут в сферу малого и среднего бизнеса, где агросектор — вне конкуренции, так как проблемных кредитов здесь меньше. Теперь в общей массе лидируют финансовые расписки: из 80 выданных — 46 финансовых и 34 товарных. Так, «Агропросперис Банк» в 2016 году предоставил средства под 26 аграрных финансовых расписок. С февраля нынешнего года в программу включился OTP Bank. Кстати, работать в этом сегменте могут финансовые организации, не являющиеся резидентами Украины, что может снизить стоимость заёмных денег для производителей.

На конец февраля текущего года аграрии Винницкой области оформили 31 расписку, по 19 выдано в Полтавской и Черкасской областях, ещё 11 — на Харьковщине. Из них 51 уже исполнена.

Кто чем рискует


История вексельного обращения в агросфере изобилует случаями мошенничеств. Архивы Одесского коммерческого суда заполнены делами о недопоставках по контрактам, связанным с вексельно-подтоварным кредитованием. Исключить такую возможность должна привязка расписки к участку, где выращивается урожай. Информация о нём есть в едином национальном реестре — это важнейший элемент прозрачности механизма, ведь под залог урожая с определённого участка может быть выдано несколько расписок, а поскольку погашаются они в порядке очерёдности, последние кредиторы рискуют больше.

В случае гибели посевов или неурожая кредитор может рассчитывать на будущий урожай с этого же участка. Но при передаче этого участка в пользование или в собственность другому лицу обязательство сохраняется только до конца текущего маркетингового года. Таким образом, возможен вывод будущего урожая из-под залога посредством создания нового пользователя земли, что имеет смысл, когда урожай перезаложен несколько раз.

В сложное положение может попасть и аграрий: передача в залог урожая с одного участка не гарантирует того, что кредитор не истребует выращенное на других участках. В худшем случае кредитор может изъять товар не только у производителя, но и у покупателя. Взыскание может быть обращено и на другое имущество должника.

Шансы на выживание


Интересно, что держатель расписки получает право контролировать предмет залога: мониторить процесс, определять технологии и даже устранять обнаруженные недостатки. Причём оплачивать это будет должник, если кредитор сумеет задействовать законодательные механизмы возмещения имущественного вреда. Неслучайно этот инструмент охотно используют мировые лидеры по производству семян гибридов различных культур и сельскохозяйственной химии: Syngenta AG, Bayer, BASF. Аграрная расписка становится рычагом продвижения технологий выращивания продукции и контроля со стороны поставщиков.

Впрочем, пока случаев банкротств или имущественных споров по аграрным распискам отмечено не было. Опыт взаимодействия сторон должен работать на повышение доверия, а если к этому будет приложена система страхования предмета залога и урожая, риски сведутся к минимуму.

Таким образом, система аграрных расписок даёт шансы на выживание кооперативно-фермерской прослойке — самой недофинансированной, но имеющей потенциал для роста и развития за счёт повышения урожайности и последующей обработки выращиваемых культур.

Zavarnik


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