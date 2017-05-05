Органические продукты все заметнее

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Средняя зарплата украинцев выросла на 18% в 2011 году

Аптечный рынок Украины: закупили меньше лекарств, но потратили больше денег

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