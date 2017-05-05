Органические продукты все заметнее

«Органика» — это не только сбалансированная с химической точки зрения еда. Это система хозяйствования, основанная на использовании потенциала биоразнообразия. «Органический» тренд в производстве и питании всё заметнее. По прогнозу Grand View Research Inc., к 2020 году рынок органических продуктов в денежном выражении превысит $212 млрд. В Украине с сентября 2016 года заработали «Подробные правила производства органической продукции (сырья) растительного происхождения».
Новая биологика
Органика не просто полезнее, она биологичнее. По данным французского Института AgroParisTech, за 14 лет на органически возделываемых делянках совокупная масса микроорганизмов выросла в 2,3 раза, микрофауны — в 25 раз, что свидетельствует о росте плодородия почв в противовес истощению при «традиционных» способах хозяйствования. К аналогичным результатам приходят учёные в разных уголках мира.
Незагрязнённых химией плодородных земель осталось не так уж много. Растения продолжают потреблять из почвы фосфаты, калий и азот, внесённые искусственным способом. В то же время ударными дозами самого что ни на есть органичного навоза можно перенасытить урожай пресловутыми нитратами.
Кроме того, логика развития сельского хозяйства в середине XX века требовала повышения урожайности и производительности труда в связи с демографическим взрывом. В этой всемирной «битве за урожай» многие культуры канули в лету, не выдержав конкуренции по продуктивности и лёгкости переработки. А процесс окультуривания диких растений был приостановлен. Сегодня селекционная работа и генетические эксперименты осуществляются на базе всё того же ограниченного набора культур: кукурузы, пшеницы, сои. О многообразии съедобных злаков и трав среднестатистический потребитель не знает почти ничего. Спельта, семейство амарантовых, вайда, топинамбур и десятки других видов забытых культур остаются за пределами крайне однообразного рациона современного человека. Произошла подмена понятий: за пищевое разнообразие выдаются комбинации одних и тех же продуктов, приготовленных по-разному и в разных пропорциях.
В степях Украины
По разным данным, почти половина мирового рынка органики приходится на Северную Америку (США, Канада, Мексика), 44 % — на Евросоюз. Список возглавляют США с 24,3 млрд евро ежегодно реализуемой органической пищи, за ними идут Германия с 7,6 млрд евро и Франция с 4,4 млрд евро; 4-е место за Китаем. На их фоне внутренний украинский рынок по итогам 2015 года выглядит скромно: 17 млн евро. По сведениям Международной федерации органического движения, Украина находится на 20-м месте среди производителей органической продукции; сертифицированные под органику площади занимают всего 1 % от возможного. Между тем в 11 странах этот показатель уже превысил 10 %, а в целом по ЕС органика занимает порядка 3 % сельхозугодий.
Минагропрод рапортовал, что в 2015 году органика занимала у нас 410 тыс. га, прошли сертификацию 530 тыс. га дикоросов. (Для сравнения: в Беларуси сертифицированы всего 2,7 тыс. га; в маленькой Молдове — 52 тыс. га, 2,0 %!). В восточной Европе мы первые по площадям сертифицированной пашни, однако основные объёмы производства и здесь приходятся на зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а выращивают их крупные агрохолдинги. Но органическое земледелие — это шанс в первую очередь для малых хозяйств. Агрохолдинги заточены под индустрию с громадными площадями, засеянными одной культурой. Это создаёт прекрасные условия для сорняков и вредителей, от которых избавляются пестицидами и гербицидами.
А главный принцип органического производства — отказ от химии. Смешанные посадки различных культур позволяют естественным способом сократить число вредителей. Но обслуживание таких посадок более трудоёмкое, чем монокультурных полей. Это под силу хозяйствам с небольшими площадями. Они получают продукцию с более высокой себестоимостью, но могут реализовать её по более высоким ценам, поддерживая рентабельность на достаточном уровне.
Органичное развитие
Поставки украинской органики в ЕС — это две разные линейки продуктов: во-первых, зерновые и масличные (Украина — крупнейший поставщик в ЕС органического пшена); во-вторых, дикоросы — ягоды, орехи, грибы, травы.
К началу 2016 года в Украине насчитывалось 210 сертифицированных органических хозяйств — преимущественно фермерских. Но пометка «фермерский», «био» или «эко» на продукте не означает, что он выращен по принципам органического земледелия. Для маркировки подобной продукции используется знак «Органічний продукт», для европейской органики — OrganicFarming.
Ёмкость украинского рынка органики невелика, хотя и прирастает на 10 % в год. Преимущественно продукция поставляется на экспорт; более 80 % общих поставок ориентировано на ЕС. Многоступенчатые проверки усложняют путь нашей продукции на еврорынки, но уже в апреле следующего года ЕС намерен запустить систему электронной сертификации. Украинским регуляторам остаётся создать электронный реестр сертифицированных отечественных производителей этой категории.
Будем надеяться, что с этим «домашним заданием» Минагропрод справится. Интерес потребителей к правильным продуктам будет расти. Здоровье, как известно, не купишь, зато можно купить продукты, которые его сохранят.
Zavarnik