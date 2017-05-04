Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

В частности, изменения вносятся в размеры субсидии, предоставляемой нетрудоспособным лицам, в порядке предоставления льгот семьям, которые живут в садовых домах, и к периоду отопительного сезона в домах с индивидуальными системами теплоснабжения.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ДЛЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ
Для пенсионеров, инвалидов и людей, которые не работают по объективным причинам, Правительство увеличивает социальную норму, по которой предоставляется жилищная субсидия.
Если в доме проживает один-два нетрудоспособных человека, социальная норма, по которой им будет считаться размер помощи, увеличивается с 49 кв. м. до 75 кв. м.
НОВШЕСТВА В ПОЛЬЗУ проживающих в садовых домах
Многие люди не зарегистрированы, но проживают в садовых домах или дачных кооперативах, и оплачивают коммунальные услуги. Ранее такие люди не могли претендовать на субсидию, поскольку не имели там официальной регистрации.
С мая 2017 года по решению Комиссии по вопросам социальной защиты населения, которые действуют при управлениях соцзащиты, такие семьи смогут оформлять субсидию, которая будет финансироваться за счет местных бюджетов.
Изменения в отопительный период
Если раньше субсидия на отопительный сезон предназначалась с 1 октября по 30 апреля и перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, то в 2017-2018 г.г. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, кто имеет индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля.
КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ СУБСИДИИ?
Заявление и Декларацию о доходах заново надо подавать семьям, которые:
арендуют помещения;
имеют изменения в составе семьи: кто прописался или выписался;
хотят получить субсидию на твердое топливо.
О ЧЕМ НУЖНО СООБЩАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦЗАЩИТЫ?
В течение месяца получатели субсидии должны уведомить органы социальной защиты населения о следующих изменениях:
состава зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался;
социального статуса членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером;
об осуществлении единовременной покупки, превышающей 50 тысяч гривен;
набора коммунальных услуг: отказались от централизованного сожжения и перешли на индивидуальное или наоборот.