Лента новостей

19:11
На майские праздники пляжи Мариуполя посетили более шесть тысяч отдыхающих
16:39
В Украине выпустили пиво с изображением разрушенного Донецкого аэропорта
15:56
Центр Донецка снова перекроют
15:41
Военнослужащие на первой линии в зоне АТО будут получать 15 тыс. грн
15:21
На День «республики» в Донецке выступят российские исполнители
15:00
В ЛНР заявляют, что Украина на 85% сократила подачу воды в «республику»
14:49
В Покровске из окна многоэтажки выпал 7-летний ребенок
13:07
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика
13:01
Украина - лидер по количеству жертв от противотанковых мин
12:05
Технология раскола, или Как свобода информации побеждает свободу выбора
11:54
Донецкая таможня ГФС: внешнеторговый оборот вырос на 47%
02:10
На территории опорной школы Александровского района построили спортивную площадку
02:03
Дети Марьинского района приняли участие в конкурсе всеукраинского детского чтения «Книгомания 2017»
23:27
Чулки: история появления и современные тенденции
22:58
Горловчанин решил выехать на украинскую территорию с номерами ДНР
22:17
Газовое отопление в деревянном доме - правильная организация и главные условия
21:22
В Славянском районе состоялось захоронение воинов Второй мировой войны
21:02
Хозяйке на заметку. Как приготовить наваристый закарпатский бограч
20:34
Суд ДНР приговорил местного жителя к 18 годам тюрьмы за шпионаж
20:25
В Курахово подростки ограбили склад гуманитарной помощи
19:58
В Николаевке решили повысить тарифы на воду и мусор
19:53
Интерпол больше не ищет Януковича
19:48
Понятие имиджа
18:18
Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет
18:13
Кредит не выходя из дома
17:46
Спасатели рассказали о ситуации с водоснабжением Авдеевки
17:13
В Покровске задержали пособника ДНР, который уничтожал государственную символику Украины
16:33
Донецкая область уплатила 320 миллионов гривен эко-налога
16:07
В детсадах Славянска на треть повысят стоимость питания
15:06
ТОП 5 производителей светодиодных лампочек
14:41
Донецк может стать вторым Чернобылем
13:56
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
12:38
В Докучаевске из-за обстрела погибла мирная жительница
12:24
Реалии Саудовской Аравии
12:17
PayPal или пропал
12:12
Пропавших на Донетчине женщину и мужчину нашли на дне озера
15:05
Тука: Освобождения Донбасса осенью не будет
14:24
В Верховной Раде предлагают включить Святогорск к Славянскому району
23:45
Самые ожидаемые комедии 2017 года, чтобы поржать до слез
23:37
Термальная вода – источник здоровья вашей кожи
23:31
Правила и нормы обрезки деревьев
20:42
За месяц полиция Донецкой области получила 18 тысяч вызовов
13:03
Путешествие в Нью-Ки – Великобритания
00:57
Виды каминов и их особенности
22:23
Назначение и преимущества использования грейфера и фронтального погрузчика
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

0
214
Главная / Финансы
0
С 1 мая 2017 года, в соответствии с изменениями правительства в нормативно-правовых актах, в Украине будет действовать обновленная система начисления жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности, изменения вносятся в размеры субсидии, предоставляемой нетрудоспособным лицам, в порядке предоставления льгот семьям, которые живут в садовых домах, и к периоду отопительного сезона в домах с индивидуальными системами теплоснабжения.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ДЛЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ


Для пенсионеров, инвалидов и людей, которые не работают по объективным причинам, Правительство увеличивает социальную норму, по которой предоставляется жилищная субсидия.

Если в доме проживает один-два нетрудоспособных человека, социальная норма, по которой им будет считаться размер помощи, увеличивается с 49 кв. м. до 75 кв. м.
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

НОВШЕСТВА В ПОЛЬЗУ проживающих в садовых домах


Многие люди не зарегистрированы, но проживают в садовых домах или дачных кооперативах, и оплачивают коммунальные услуги. Ранее такие люди не могли претендовать на субсидию, поскольку не имели там официальной регистрации.

С мая 2017 года по решению Комиссии по вопросам социальной защиты населения, которые действуют при управлениях соцзащиты, такие семьи смогут оформлять субсидию, которая будет финансироваться за счет местных бюджетов.
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

Изменения в отопительный период


Если раньше субсидия на отопительный сезон предназначалась с 1 октября по 30 апреля и перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, то в 2017-2018 г.г. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, кто имеет индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля.
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ СУБСИДИИ?


Заявление и Декларацию о доходах заново надо подавать семьям, которые:

арендуют помещения;
имеют изменения в составе семьи: кто прописался или выписался;
хотят получить субсидию на твердое топливо.
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

О ЧЕМ НУЖНО СООБЩАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦЗАЩИТЫ?


В течение месяца получатели субсидии должны уведомить органы социальной защиты населения о следующих изменениях:

состава зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался;
социального статуса членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером;
об осуществлении единовременной покупки, превышающей 50 тысяч гривен;
набора коммунальных услуг: отказались от централизованного сожжения и перешли на индивидуальное или наоборот.
Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика


Похожие публикации

7-10-2016
В Бахмуте рассказали как будут начислять субсидии
1-09-2016
Субсидии получили шесть миллионов семей
11-08-2016
Как будут давать субсидии людям без доходов
14-04-2016
Субсидии обещают продлевать автоматически
13-03-2015
Упрощена процедура оформления жилищных субсидий
11-03-2015
Средств на субсидии хватит на 4 млн семей

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх