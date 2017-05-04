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Как будут давать субсидии людям без доходов

В Бахмуте рассказали как будут начислять субсидии

Субсидии по-новому: как украинцы будут платить за коммунальные услуги. Инфографика

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