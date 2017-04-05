ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка

Сегодня состоялась официальная церемония передачи технической помощи для улучшения условий на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» в Донецкой области с участием заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Виктора Ремского, председателя филиала Агентства ООН по делам беженцев в Днепре Мулусева Мамо и руководителя Краматорского пограничного отряда Анатолия Федорчука.
Общий бюджет программы технической помощи Агентства ООН по делам беженцев составляет 3,5 миллиона гривен и уже в течение марта покрыл КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское». Проект, финансируемый в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет увеличить пропускную способность КПВВ «Марьинка» и сократит время ожидания людей в очереди. Так, в рамках проекта технической помощи, Агентство ООН по делам беженцев установило дополнительные модули с компьютерной техникой для осуществления документального контроля и оснастило рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины.
Обращаясь к собравшимся Анатолий Федорчук отметил, что каждый день через КПВВ «Марьинка» проходит 7 000-10 000 человек и проезжает около 1500 автомобилей. «И именно благодаря этим модулям, создано 20 дополнительных рабочих мест, что позволит увеличить пропускную способность для пешеходов, более чем в два раза», - отмечает руководитель Краматорского пограничного отряда.
Заместитель председателя облгосадминистрации Виктор Ремский также подчеркнул важность увеличения пропускной способности КПВВ и отметил, что создание комфортных условий пересечения линии разграничения для граждан Украины - один из приоритетов работы Донецкой ОГА.
«Я надеюсь, что теперь пограничники смогут более быстро и качественно обслуживать людей. А комфортные условия работы придадут им сил», - подчеркнул Виктор Ремский. Также он поблагодарил Агентство ООН по делам беженцев, за плодотворное сотрудничество с Донецкой ОГА и неоднократную помощь.