С 1 апреля в Украине вводят абонплату за услуги по транспортировке и распределению природного газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла решение об утверждении по новой методологии тарифов стоимости услуг транспортировки и распределения природного газа в качестве платы за мощность.
- Раньше потребители платили все вместе, это был один такой большой котел, где было все: и газ, и услуги транспортировки, и другое. Нашей задачей было сделать, чтобы все было прозрачно и понятно потребителю, сколько он платит за газ, как за товар, а сколько за другие услуги, - отметил Дмитрий Вовк, председатель НКРЕКП.
Согласно новым расчетам, потребители будут платить за газ по тарифу 6 гривен за 1 куб. м. и в зависимости от типа установленного счетчика.
Так, стоимость услуг по обслуживанию будет зависеть от размера счетчика. Чем размер счетчика больше, тем и стоимость услуг по обслуживанию выше. Однако предусмотрена возможность для потребителей, которые пользуются только газовой плитой. Например, уменьшить свою мощность и платить меньше за услугу инфраструктуры. Для этого нужно внести изменения в соглашение с поставщиком и заменить счетчик за свой счет.
Еще одна важная особенность в том, что абонентская плата за транспортировку и распределение природного газа будет начисляться ежемесячно.
- Эксплуатация есть в независимости от того, потребляете вы газ, вы платите за содержание сетей. Все должны платить за обслуживание, чтобы оно было безопасным, - отметил Дмитрий Вовк, председатель НКРЕКП.
По словам главы НКРЕКП, теперь потребители получат много преимуществ, в частности равномерные платежи за доставку, что уменьшит общий счет за природный газ и возможность выбирать поставщика с привлекательной ценой и лучшими условиями.
Однако, среди кого выбирать - вопрос. В Донецкой области монополистом является ОАО «ДОНЕЦКОБЛГАЗ».
На официальном сайте предприятия уже обнародовали новые тарифы.
Так, для жителей Донецкой области, в большинстве из которых установлены бытовые счетчики типа G4, ежемесячная плата за услуги транспортировки и распределения природного газа будет составлять 112,06 гривен.
0,02485х6х1,0296х24х365 / 12 = 112,06
Получается, что общая стоимость 100 куб. м газа для Донецкой области вырастет с 687,90 грн до 712,06 грн.
До ТеБе