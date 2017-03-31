С 1 апреля в Украине вводят абонплату за услуги по транспортировке и распределению природного газа

В Украине подняли тарифы на холодную воду

Сколько украинцы будут платить за отопление?

С марта подорожает электричество

Сколько мы заплатим за коммуналку в 2016 году

Сколько в 2016-м придется платить за коммуналку: когда и на сколько вырастут тарифы

Газ для населения подорожает в 3,3 раза с апреля