60% украинцев находятся за чертой бедности, – ООН

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Каждый десятый украинец находится за чертой бедности

Население Украины за 20 лет сократилось на 6,5 млн

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