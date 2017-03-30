60% украинцев находятся за чертой бедности, – ООН

...твое лицо, когда избавился от злочИнной владИ и стал нищим
На сегодняшний день в Украине 60% населения живут за чертой бедности. Об этом на пресс-конференции сегодня, 30 марта, сообщил координатор системы ООН в Украине, постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, передает «УНН».
«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности», — сказал он.
Представляя отчет ПРООН по человеческому развитию, он отметил, что «в этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст».
В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова, добавила: «Речь идет о том, что национальный доход в расчете на одного человека снизился за 25 лет, в 2015 году снизился по сравнению с 1990 годом на 31,9%».