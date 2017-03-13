Гоструд проверит бизнес

Гоструд проталкивает в Кабмине документ, который усилит полномочия его контролёров при проверке бизнеса. Учитывая курс государства на жёсткий контроль за выплатой новой «минималки», инициатива Гоструда может реанимировать беспредел по отношению к бизнесу.
Гоструд форсирует принятие Кабмином нового Порядка осуществления госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Подготовленный ведомством документ содержит обновлённые права и обязанности инспекторов Гоструда, а также чиновников местных исполнительных органов, которые с 2018 года также будут наделены полномочиями контроля СПД в сфере соблюдения трудовых прав работающих граждан.
Проблема состоит в том, что указанный Порядок предоставляет трудовым инспекторам права, не свойственные им ранее. В реальной жизни это может ударить по тем предпринимателям, которые работают прозрачно, выплачивают официальную зарплату и все полагающиеся налоги и сборы.
На сегодня порядок проверок и полномочия контролёров урегулированы единым законом об основных принципах госнадзора и контроля. Но в Гоструде уверяют, что после того, как их контролёры стали работать по указанному закону (с 2012 года), количество выявленных нелегально трудоустроенных граждан снизилось в разы, и всё из-за недостатка полномочий у инспекторов. Именно поэтому ведомство хочет «пробить» через Кабмин расширение полномочий своим проверяющим. Аргументируют такое желание в Гоструде наличием конвенции Международной организации труда, которую подписала и Украина. А конвенция эта содержит такие «интересные» принципы проведения проверок, как возможность инспектору действовать на собственное усмотрение, а при выявлении нарушений — применять все разрешённые меры для их устранения. Проект Порядка как раз и разрабатывался Гострудом с учётом указанных принципов.
Всё бы ничего, но вот права, которыми наделяются инспекторы, во многом схожи с правами правоохранителей. Кроме того, ссылаясь на «несознательность бизнеса», Гоструд предлагает существенно увеличить перечень оснований для внеплановых проверок. Впрочем, в Гоструде отчасти признают, что слишком замахнулись и что жёсткость в виде крупных штрафов будут проявлять только при невыплате зарплат, включая «минималку», а также нелегальном трудоустройстве. В более «лёгких» случаях обещают ограничиться предписаниями об устранении нарушений.
Отметим, что проект не понравился не только бизнесу, но и Госрегуляторной службе. Та наотрез отказалась согласовать документ в том виде, который был ей представлен, аргументируя отказ тем, что он не только не учитывает баланс интересов работников и работодателей, но и попросту не отвечает требованиям действующего законодательства, поскольку в нём не регламентирован ни предмет контроля, ни механизм его осуществления. Поэтому ГРС предложила Кабмину отправить проект на серьёзную доработку.
Следует отметить, что, сами того не ведая, помочь бизнесу отбиться от нового проверяющего монстра могут депутаты. В Раде находятся на рассмотрении законопроекты, предусматривающие уменьшение штрафных санкций при нарушении законодательства о труде, а также совершенствующие процедуру проверок соблюдения трудового законодательства и привлечения к ответственности за нарушения в этой сфере. Если они будут приняты парламентариями раньше, чем Кабмин одобрит доработанный проект Гоструда, бизнесу крупно повезёт, а в стране не появится ещё одна каста неприкасаемых — контролёров-беспредельщиков.
Zavarnik