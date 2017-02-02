Грузии дали безвиз с ЕС

Eвропарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны». Об этом сообщает Интерфакс.
На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии.
Стоит отметить, что уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уже прокомментировала решение Евросоюза и поздравила грузин.
«Очень рада за грузин! ЕП проголосовал за безвиз для Грузии , на практике это означает, что за 2-3 месяца безвиз уже заработает. Поздравляем, друзья!», — отметила она, добавив, что следующая в очереди на получение безвизового режима -Украина.