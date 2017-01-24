Какие банки могут уйти с рынка в 2017 году

Минус 21 банк в прошлом году. С начала 2017 НБУ передал под опеку Фонда гарантирования вкладов еще двух подопечных. Лига выясняла, завершился ли банкопад и какие еще финучреждения могут уйти с рынка. «Минфин» отредактировал.
Кто на выход
В НБУ не ждут крупных банкротств в этом году. “Очистка банковского сектора практически завершена. Мы не видим кандидатов на выход среди крупных и средних банков“, — заверил замглавы Нацбанка Олег Чурий. Практически все финучреждения уже прошли стресс-тестирование НБУ. У них есть утвержденные планы капитализации и они их выполняют.
Но повод для беспокойства все же есть. В конце 2016 года Минфин выпустил 8 млрд грн для докапитализации ФГВФЛ. Это значит, что ведомство готовят к возможному выводу с рынка новых финучреждений. 4,9 млрд грн из этой суммы направят на выплату вкладчикам банка Платинум. Небольшая сумма — 11 млн грн — предназначена для компенсаций клиентов Народного капитала. Остаток — порядка 3 млрд гривен — наверняка пойдет на закрытие обязательств нескольких небольших банков.
Многие кептивные финучреждения создавались специально под обслуживание инсайдеров. Но Нацбанк усложнил их жизнь, ограничив операции со связанными лицами. «Не исключено ухудшение платежеспособности отдельных учреждений», — прогнозирует начальник отдела рыночных исследований РА IBI-Rating Виктор Шулик. По его мнению, на ликвидацию в этом году отправятся 5-7 банков.
Более пессимистичен в своих оценках экс-замглавы НБУ Владислав Рашкован: «Количество банков на конец года будет не больше 75-80 против 95 сейчас. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся — максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года, если договорятся собственники».
Непосильный капитал
К 11 июля на рынке не должно остаться банков с капиталом менее 200 млн гривен. Сегодня этому требованию не соответствуют 48 банков, — сообщила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.
Среди крупных финучреждений докапитализация понадобится американскому Ситибанку (по итогам третьего квартала уставный капитал 120 млн грн). Во второй двадцатке банков до нормы не дотягивает Международный инвестиционный банк, чьим бенефициаром является президент Петр Порошенко (162 млн грн. на 1 октября).
Наращивать капитал придется и А-Банку, активному розничному игроку из второй двадцатки финучреждений (объем депозитов физлиц — около 2,8 млрд грн). На конец третьего квартала его капитал был 125 млн грн. Официально А-Банк принадлежит Григорию и Игорю Суркисам. Но как заявляла в интервью ICTV глава Нацбанка Валерия Гонтарева, он связан с экс-собственниками национализированного Приватбанка.
Наиболее высокому риску подвержены учреждения с небольшим капиталом, которые входят во вторую группу по классификации НБУ. У некоторых из них капитал был ниже требуемого уровня даже в прошлом году. К примеру, этот показатель Кредит Оптима Банка на конец третьего квартала составлял 63 млн грн при необходимой норме 120 млн грн. На критично низком уровне находился и капитал Регион-Банка — 65 млн грн.
Акция «самоликвидация»
Зарабатывать в банковском бизнесе сейчас сложно. Ужесточаются требования банковского надзора, а финансовое положение акционеров банков едва ли улучшилось за последние годы.
В таких условиях в 2016 году о самоликвидации заявили сразу 4 банка: Финанс Банк, Финекс, Инвестиционно-трастовый банк и Народный капитал. «Число банков, которые будут принимать решения о самоликвидации, либо присоединении к другим банкам, может превысить и 10-15 в 2017 году», — считает Виктор Шулик.
У некоторых финучреждений до сих остаются проблемы с прозрачностью структуры собственности. К примеру, Нацбанк находится в процессе согласования владельца банка Гефест. Собственником существенного участия независимо от формального владения признан некий Вячеслав Попов. Однако реальная структура банка, согласно данным НБУ, до сих пор не раскрыта. Дополнительная идентификация бенефициаров проводится и в банке Новый.