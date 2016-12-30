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Дончане остались без новогодней программы

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Дончане остались без новогодней программы

На календаре 30 декабря, а городская «власть» так и не опубликовала новогоднюю программу, на долгожданный праздник - Новый год.

В прошлом году, о новогодних гуляниях стало известно еще за неделю, тогда на сайте городской «администрации» Донецка была опубликована афиша празднования Нового 2016 года и Рождества. Была новогодняя дискотека, марафон диджеев, пиротехническое шоу, и другие новогодние сюрпризы. Оно то и понятно, 2015 год был очень тяжелым, военные действия были более ожесточенными и «власти» делали все, чтобы отвлечь людей и каким-то образом заставить радоваться. В 2015 году праздники устраивали чуть ли не каждый день, но в основном в центре города, тогда как в этот момент рвались снаряды на окраинах.

2016 год был чуть спокойнее, однако страшные сводки, в которых упоминалось о смертях, все же были. Видимо, в этом году заставлять радоваться уже не нужно, да и зачем тратить лишние средства, когда все как бы «наладилось». Предновогодняя ярмарка, которая проходит на площади Ленина значительно меньше, да и, по сути, она одна такая «масштабная» в городе. 23 декабря состоялось открытие главной новогодней елки в Донецке, без шика, все по-простому.

Многие дончане говорят, что атмосферы праздника абсолютно не чувствуется. Но не смотря на это, в супермаркетах большие очереди, в основном в мясном и овощном отделах. По проведенному опросу большинство горожан планируют встретить Новый год дома. Рестораны завлекают новогодними программами, но видимо «депозит» (в среднем 1500-2000 рублей на человека) не каждому по карману. Обзвонив несколько популярных кафе Донецка 29 декабря, вежливые администраторы отвечали: «места есть, приходите, у нас будет весело». Конечно весело! Некоторые заведение уже несколько раз меняли залоговую сумму, естественно опуская ее.

Праздник к нам приходит, или не приходит…

Алексей Смирнов


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