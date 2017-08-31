Работник ГП «Артемсоль» отмечен почетным государственным званием

Указом Президента Петра Порошенко №151/2017 по случаю Дня независимости Украины главному механику рудника №4 государственного предприятия «Артемсоль» Андрею Трояну присвоено почетное звание «Заслуженный горняк Украины».
Как сказано в указе Президента Украины, высокой государственной наградой отмечен значительный личный вклад Андрея Адамовича в построение государственности, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
С присвоением почетного звания Андрея Трояна поздравило руководство предприятия. И.о. директора Виктория Луценко вручила Заслуженному горняку Украины памятный значок ГП «Артемсоль».
«Высокая государственная награда – заслуженный результат ежедневного труда Андрея Адамовича. Мы гордимся, что на нашем предприятии работают такие люди, чьи трудовые достижения вносят неоценимый вклад в развитие как ГП «Артемсоль», так и Украины в целом», - отметила руководитель предприятия.
Троян Андрей Адамович - профессионал, который имеет богатый неоценимый опыт. Его непрерывный стаж работы на предприятии 25 лет. Пришел Андрей Адамович на ГП «Артемсоль» в 1992 году электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования, с 2007 года работал механиком механического цеха поверхностного комплекса, а в 2015 году был переведен главным механиком рудника №4.
Заслуженный горняк Украины имеет глубокие инженерные знания. Его организаторские способности и большой опыт работы обеспечивают эффективное управление производством. При его непосредственном участии на руднике разработана и осуществляется программа технического перевооружения и развития, выполняются мероприятия, направленные на эффективную добычу и переработку соли с применением современных передовых технологий, технического перевооружения и развития рудника. За последние годы при его участии были приняты многие организационно-технические мероприятия по внедрению новой техники, что позволило улучшить качество продукции и повысить производительность труда. Как компетентный руководитель, он постоянно заботится об улучшении условий труда, соблюдения требований охраны труда на производстве.
Своим опытом Андрей Адамович делится и с молодыми работниками. Кроме того, он пользуется заслуженным авторитетом работников рудника и предприятия.
Коллектив ГП «Артемсоль» поздравляет Андрея Адамовича Трояна с присвоением почетного государственного звания!