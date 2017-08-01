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Газодобыча в Украине показала мизерный прирост

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Экономика / Производство
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Газодобыча в Украине показала мизерный прирост

Добыча газа в Украине в январе-июне увеличилась на 2,6% в годовом сравнении, до 10,261 млрд куб. м., по данным министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу всего на 1,6%, до 8,93 млрд куб. м. в том числе ПАО "Укргаздобыча" - на 2,3%, до 7,476 млрд куб. м. Тогда как ПАО "Укрнафта" сократила добычу газа на 6,5%, до 612,1 млн куб. м.

ПАО "Черноморнафтогаз" добыло 5,2 млн куб. м. газа, что связано с получением компанией контроля над добычей газа из скважин Стрелкового месторождения, от которого зависит газоснабжение Геническа.

Другие нефтегазодобывающие компании нарастили консолидированные показатели на 6,1%, до 2,167 млрд куб. м.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что благодаря повышению тарифов на газ для населения в 3 раза у ПАО "Укргаздобыча" появится необходимый финансовый ресурс для развития добычи и к 2020 г. Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление настолько, что полностью откажется от импорта газа.

МинПром


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