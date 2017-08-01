Газодобыча в Украине показала мизерный прирост

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"Нафтогаз" в январе закупит в два раза меньше газа из России

Нефтегаздобыча в 2016 году увеличит добычу газа до 1,5 млрд куб. м

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