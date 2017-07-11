«Артемсоль» в первом полугодии полностью перекрыло потерю российского рынка

По итогам первых шести месяцев 2017 года государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» произвело 780 тысяч тонн соли. В этом году потерю российского рынка удалось полностью компенсировать за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья.
Отметим, что за аналогичный период прошлого года 236 тысяч тонн соли было направлено на территорию Российской Федерации. Так за 6 месяцев 2017 года европейским потребителям отгружена 391 тысяча тонн продукции, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Существенно вырос экспорт в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию. Кроме того, увеличились отгрузки и на внутренний рынок.
Рудники предприятия перевыполнили план по производству соли на 16,8%. Также за 6 месяцев 2017 года объем добычи на 31% выше, чем в 2016 году.
За указанный период предприятие более чем в 3 раза увеличило выпуск соли молотой без упаковки, отгружаемой навалом, производство которой составило 552,6 тысячи тонн или 70% от общего объема добычи. Кроме того, незначительно вырос выпуск пищевой соли, затаренной в мешки.
Вместе с тем, в связи с изменением конъюнктуры рынка на некоторые виды продукции спрос снизился. В результате этого на 10% сократился выпуск фасованной соли (82,7 тысячи тонн), на 30% йодированной (24 тысячи тонн), на 25% меньше предприятие произвело солебрикетов (9 тысяч тонн) и на 60% соляных блоков (1,8 тысячи тонн). Соли, затаренной в МКР ГП «Артемсоль» реализовало 26,7 тысячи тонн, что составляет всего 12% от уровня прошлого года.
Напомним, что в этом году ГП «Артемсоль» приступит к выпуску пищевой соли, очищенной путем фотосепарации. На первом этапе новый продукт будет направлен на экспорт - в основном в страны ближнего зарубежья. В планах предприятия продолжить техническое перевооружение рудников и перейти к выпуску очищенной соли на всех производственных линиях.