«Артемсоль» подвело итоги работы за май

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«Артемсоль» за 10 месяцев 2016 года добыло 1,35 млн тонн соли и получило 150 млн гривен чистой прибыли

«Артемсоль» в I квартале 2017 года перевыполнило план по производству соли

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