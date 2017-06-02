«Артемсоль» подвело итоги работы за май

ГП «Артемсоль» в мае 2017 года произвело 100,6 тысячи тонн соли. Этот показатель превышает запланированный объем добычи на 44,1% и на 94,2% выше, чем в прошлом году.
Несмотря на традиционное сезонное снижение спроса, в мае 2017 года рудниками ГП «Артемсоль» добыто и переработано 100,6 тысячи тонн соли, что на 48,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Благодаря поступлению дополнительных заявок от потребителей в мае на 44,4% увеличился выпуск соли молотой без противослеживающих добавок, отгружаемой навалом. Кроме того, вырос выпуск соли фасованной, который составил 12,2 тысячи тонн (106,1%) и соляных блоков – 0,6 тысячи тонн (150%).
Отметим, что всего с начала года на предприятии произведено 644,1 тысячи тонн соли, что на 10,2% больше, чем запланировано и на 40,5% превышает показатель прошлого года.