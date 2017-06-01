Лента новостей

21:35
Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха
21:24
В Черкасской общине за месяц отремонтируют 3,5 км дорог
21:19
Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар
19:51
Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал
15:49
В Краматорске прошел парад матерей
15:10
Официально: Александр Кучер покидает «Шахтер»
15:02
На жилье для переселенцев необходимо не менее 5 млрд долл., – Тука
14:53
Качественная полиграфическая продукция и ее применение
14:01
В Славянске обязали использовать вывески на украинском языке
13:56
Киевсовет захватили бойцы добробатов
13:48
Кейс носков – отличный подарок для настоящего мужчины
13:25
Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС превысил 1,2 млн долларов
12:58
Донецк может остаться без воды
12:36
Предприниматель в Святогорске незаконно достроил торговый павильон
12:13
Семь вещей на кухне, от которых следует избавиться как можно скорее
11:44
Пункты пропуска на линии разграничения будут работать почти на три часа дольше
11:40
Kernel — синоним украинского агропрома
11:38
В Волновахе изнасиловали и убили 14-летнюю девушку
11:28
Десятая доля процента
00:25
В Славянске парашютисты открыли сезон
17:54
В Донецкой области появился Центр развития местного самоуправления
15:18
На День защиты детей на Донбассе прекратят стрельбу
15:15
Кабмин ухудшил прогноз по росту экономики
14:51
Беременность. Планирование. Первые месяцы
14:39
Прокуроры Донетчины сдали кровь для больных детей
14:17
Исторические факты о пшенице
13:31
Облавтдор ремонтирует прифронтовые дороги
13:27
НБУ расширяет проверки
12:25
Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более 1,3 миллиарда гривен
12:24
Донетчина: на сумму более 42 млн гривен изъято из незаконного оборота подакцизных товаров
11:47
Пенсионный возраст не повысят. Правительство нашло альтернативу
11:34
В Зайцево обстрелами разрушен жилой дом
10:53
В Волновахском районе от удара током погиб ребенок
10:46
В Никольском районе состоялся слет скаутских, историко-краеведческих организаций Донетчины
01:30
В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры
01:03
В Марьинском районе открылись школьные лагеря
00:58
Проведен смотр - конкурс исполнителей эстрадной песни «Песенный круг»
00:51
В Красногоровке состоялось экстренное совещание по ликвидации последствий обстрелов
22:45
В Авдеевке на остановке взорвался снаряд, есть раненые
22:41
Жители Славянска сэкономили 240 тыс. грн на «доступных лекарствах»
22:01
Можно сделать мир прекрасней с помощью...баннерной рекламы
18:09
В Константиновке начался капитальный ремонт дорог
17:14
В ДНР борются со стихийными свалками
16:51
В Еврокомиссии назвали дату ратификации Ассоциации
16:19
Где лучше всего покупать стоковую одежду
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал

0
84
Экономика / Производство
0
Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал

Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в церемонии закладки символического «первого камня» специализированного зерноперегрузочного комплекса в Мариупольском порту. Комплекс выйдет на расчетные мощности по перевалке 2 миллионов тонн зерна в 2019 году.

Зерновой комплекс, оснащенный зернопогрузочной машиной и зерносушилкой, будет способен единовременно хранить свыше 130 тысяч тонн зерна и ежегодно переваливать 2 миллиона тонн грузов. Оборудование для него поставляют американо-канадские компании «AGI» и «ABROOK INC», а также немецкий производитель «NEUERO». Общая стоимость проекта оценивается в 950 миллионов гривен, из которых порядка 440 миллионов – собственные средства порта, заработанные за предыдущие периоды, а остальная часть – средства инвестора, который сейчас определяется.

«То, что сегодня мы, по сути, даем старт строительству АПК-кластера говорит о том, что Мариупольский порт будет развиваться, и люди будут обеспечены стабильной работой. Такое стратегически важное место как Мариуполь должно получать всестороннюю поддержку в реализации инфраструктурных проектов. Потому что наша поддержка и порта, и города способствует укреплению экономики всей Украины. А это значит, что со своим основным заданием – сделать наших детей счастливыми – мы обязательно справимся», - отметил во время закладки зернопогрузочного комплекса Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Специализированный зернопогрузочный комплекс является одним из трех элементов современного кластера по перевалке агропромышленных грузов в Мариупольском порту. Остальные два элемента включают механизированный напольный склад, через который будет перегружаться до 500 тысяч тонн шрота в год, а также комплекс по хранению и перевалке масла и продуктов маслопереработки, годовой мощностью также до полумиллиона тонн. Оба проекта строятся на средства инвесторов, которые суммарно вложили в новые мощности свыше 300 миллионов гривен.

«Наша цель – передать потомкам максимально универсальный порт, способный эффективно переваливать самый широкий спектр грузов. И мы гордимся тем, что стали первым предприятием в зоне АТО, которое смогло привлечь реальные частные инвестиции в свое развитие, - заявил в ходе презентации новых мощностей директор Мариупольского порта Александр Олейник. - То, какими темпами сегодня ведутся работы по всем объектам, как оперативно согласовывают все вопросы государственное предприятие и частные инвесторы, позволяет нам говорить о том, что в 2019 год, год своего 130-летия, Мариупольский порт войдет с новыми грузами, новыми перевалочными мощностями, новыми технологиями и новыми высокооплачиваемыми рабочими местами для мариупольцев».
Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал
Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал


Похожие публикации

8-02-2017
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
5-01-2017
В Мариупольском порту построят перегрузочный кластер
30-09-2016
Мариупольский порт нарастил перевалку зерна на 114,3%
5-02-2014
Деловые новости ведущих компаний региона
10-04-2012
Борис Колесников открыл строительство нового зернового терминала на Андросовском молу Одесского порта
23-03-2012
Хорошковский: В этом году планируется собрать 50 миллионов тонн зерна

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх