Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал

Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в церемонии закладки символического «первого камня» специализированного зерноперегрузочного комплекса в Мариупольском порту. Комплекс выйдет на расчетные мощности по перевалке 2 миллионов тонн зерна в 2019 году.
Зерновой комплекс, оснащенный зернопогрузочной машиной и зерносушилкой, будет способен единовременно хранить свыше 130 тысяч тонн зерна и ежегодно переваливать 2 миллиона тонн грузов. Оборудование для него поставляют американо-канадские компании «AGI» и «ABROOK INC», а также немецкий производитель «NEUERO». Общая стоимость проекта оценивается в 950 миллионов гривен, из которых порядка 440 миллионов – собственные средства порта, заработанные за предыдущие периоды, а остальная часть – средства инвестора, который сейчас определяется.
«То, что сегодня мы, по сути, даем старт строительству АПК-кластера говорит о том, что Мариупольский порт будет развиваться, и люди будут обеспечены стабильной работой. Такое стратегически важное место как Мариуполь должно получать всестороннюю поддержку в реализации инфраструктурных проектов. Потому что наша поддержка и порта, и города способствует укреплению экономики всей Украины. А это значит, что со своим основным заданием – сделать наших детей счастливыми – мы обязательно справимся», - отметил во время закладки зернопогрузочного комплекса Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Специализированный зернопогрузочный комплекс является одним из трех элементов современного кластера по перевалке агропромышленных грузов в Мариупольском порту. Остальные два элемента включают механизированный напольный склад, через который будет перегружаться до 500 тысяч тонн шрота в год, а также комплекс по хранению и перевалке масла и продуктов маслопереработки, годовой мощностью также до полумиллиона тонн. Оба проекта строятся на средства инвесторов, которые суммарно вложили в новые мощности свыше 300 миллионов гривен.
«Наша цель – передать потомкам максимально универсальный порт, способный эффективно переваливать самый широкий спектр грузов. И мы гордимся тем, что стали первым предприятием в зоне АТО, которое смогло привлечь реальные частные инвестиции в свое развитие, - заявил в ходе презентации новых мощностей директор Мариупольского порта Александр Олейник. - То, какими темпами сегодня ведутся работы по всем объектам, как оперативно согласовывают все вопросы государственное предприятие и частные инвесторы, позволяет нам говорить о том, что в 2019 год, год своего 130-летия, Мариупольский порт войдет с новыми грузами, новыми перевалочными мощностями, новыми технологиями и новыми высокооплачиваемыми рабочими местами для мариупольцев».