В Константиновке уволили работников химзавода

В Константиновке в связи с ликвидацией предприятия уволили триста работников ГП «Константиновский химический завод».
Решение об увольнении было принято еще в прошлом году, в конце декабря 2016 года людей предупредили, что за два месяца их уволят. Сейчас бывшие работники забирают трудовые книжки, берут справки о невыплаченную заработную плату.
- Уже более 210 человек пришли за документами, мы отдаем на руки трудовую книжку с записью - освобождение из-за ликвидации, п.1 ст.40, по собственному желанию человек решает, куда идти дальше - в суд, центр занятости или искать новую работу. На предприятии осталась только охрана, - рассказала Татьяна Золотухина - сотрудник отдела кадров ГП "Константиновский химический завод".
Заработную плату в последний раз работники получили в июле 2016 года.
До ТеБе