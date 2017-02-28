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В Константиновке уволили работников химзавода

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Экономика / Производство
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В Константиновке уволили работников химзавода
В Константиновке в связи с ликвидацией предприятия уволили триста работников ГП «Константиновский химический завод».

Решение об увольнении было принято еще в прошлом году, в конце декабря 2016 года людей предупредили, что за два месяца их уволят. Сейчас бывшие работники забирают трудовые книжки, берут справки о невыплаченную заработную плату.

- Уже более 210 человек пришли за документами, мы отдаем на руки трудовую книжку с записью - освобождение из-за ликвидации, п.1 ст.40, по собственному желанию человек решает, куда идти дальше - в суд, центр занятости или искать новую работу. На предприятии осталась только охрана, - рассказала Татьяна Золотухина - сотрудник отдела кадров ГП "Константиновский химический завод".

Заработную плату в последний раз работники получили в июле 2016 года.
В Константиновке уволили работников химзавода


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