В Константиновке уволили работников химзавода

В Мариуполе градообразующие предприятия уволили больше 8 тыс. человек

В Мариуполе градообразующие предприятия уволили больше 8 тыс. человек

«Артемсоль» с 1 августа на 18% повысит заработную плату

Работники Константиновсого химического завода вышли на митинг из-за долгов по зарплате

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.