В «Артемсоль» подвели итоги работы за 2016 год

В 2016 году в результате потери крупнейших рынков сбыта государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» незначительно снизило объемы производства и, в то же время, улучшило финансово-экономические показатели.
Так, рудниками ГП «Артемсоль» в 2016 году было произведено 1669,7 тысяч тонн соли, что составило 83% к уровню 2015 года. Существенное влияние на работу предприятия оказал полный запрет на ввоз нашей продукции, введенный Российской Федерацией с 1 ноября 2016 года. Кроме того, на итоговых производственных показателях не могли не отразиться аномально теплая зима 2015/2016 годов в странах Европейского Союза, периодическая нехватка железнодорожного транспорта, неустойчивый потребительский спрос и другие факторы.
По отдельным видам продукции удалось нарастить объемы производства. За 12 месяцев фасованной соли было выпущено 242 тысячи тонн (113,7% к 2015 году). При этом предприятие в 2016 году произвело на 136,8 тысяч тонн меньше соли молотой без упаковки (81,8%).
В отличие от 2015 года в прошлом году основным направлением сбыта для предприятия вместо российского стал внутренний рынок. Так, потребителям Украины было отгружено 725,6 тысяч тонн соли или 43,5% от общего объема реализации, что на 5% больше 2015 года. В связи с введением запрета, объем поставок продукции на территорию РФ сократился на 30% (с 862,5 тысяч тонн в 2015 году до 606,8 тысяч тонн в 2016 году) и составил 36% от общего объема. Кроме того, крупными потребителями предприятия оставались Венгрия, Польша, Румыния. Важно отметить, что в 2016 году возросли поставки в Армению, Беларусь, Германию и Эстонию; возобновились отгрузки потребителям Чехии и Болгарии.
Благодаря грамотной ценовой политике, экономии затрат и реализации на экспорт более дорогих видов продукции предприятию удавалось в течение года иметь стабильные финансово-экономические показатели и по результатам года получить прибыль. В итоге финансовый результат предприятия составил 187,6 млн. грн. Согласно нормам законодательства, по причине имеющейся дебиторской задолженности прошлых лет, предприятие вынуждено было создать резерв сомнительных долгов, который уменьшил показатель чистой прибыли. С учетом этих начислений итоговый результат чистой прибыли предприятия составил 93,2 млн. грн. Кроме того, на начало 2017 года остаток активных оборотных средств на счетах ГП «Артемсоль» составил более 250 млн. грн, что практически в 9 раз превышает этот показатель прошлого года.
В течение 2016 года администрации предприятия удавалось найти средства и повышать должностные оклады и тарифные ставки. Так, фонд заработной платы в 2016 году увеличился на 43,2 млн. грн. (20%) и составил 260 млн. грн. Также на 22,4% выросла и средняя заработная плата, которая по итогам 2016 года насчитывала 7583,4 грн. Отметим, что с января 2017-го года произошло очередное повышение заработных плат сотрудников ГП «Артемсоль». Тарифные ставки и должностные оклады всех работников были увеличены на 15%.
Отметим, что ГП «Артемсоль» по итогам 2016 года перечислило в бюджет налогов и сборов на общую сумму 315,9 млн. гривен, что на 81 млн. грн. (34,5%) больше показателя 2015 года. В указанной сумме только отчисления части чистой прибыли (дивиденды) составили 102 млн. грн, что в 2,5 раза превышает этот показатель 2015 года.
На программы по техническому перевооружению и реконструкции в 2016 году было направлено 33,5 млн. грн. капитальных инвестиций, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, из незавершенного строительства введен в основные фонды предприятия ряд объектов на общую сумму более 70 млн. грн.
Приоритетной задачей для предприятия на 2017 год остается проведение программы модернизации рудников и выход на новые рынки сбыта. Кроме того, ГП «Артемсоль» планирует начать выпуск нового вида продукции – очищенной молотой соли высшего сорта, которая будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.