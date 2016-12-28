Енакиевский коксохим собирается перерегистрироваться в Дружковке

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В Дружковке открыли центр реабилитации для людей с инвалидностью

В Дружковке на место Ленина хотят поставить памятник козаку

В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области

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