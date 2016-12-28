Енакиевский коксохим собирается перерегистрироваться в Дружковке

Сейчас идут переговоры руководства предприятия с местной властью.
- Это даст возможность дополнительно получить в бюджет города около семи миллионов гривен налогов. В Дружковке, в целом зарегестрировано более ста тридцати предприятий-переселенцев из оккупированной территории, которые регулярно платят в местную казну, - рассказал телеканалу «До ТеБе» Дружковский городской голова Валерий Гнатенко.
По словам Гнатенко, в 2016 году предприятия-переселенцы пополнили Дружковский городской бюджет на 40 млн. гривен.