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В Краматорске во второй раз презентовали проект реконструкции центральной площади

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Экономика / Инфраструктура
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В Краматорске во второй раз презентовали проект реконструкции центральной площади

Эскизный «Проект реконструкции площади Мира» представили на публичных общественных слушаниях. В Краматорском горсовете прошел 2 этап обсуждения, какой должна быть главная площадь города.

Эскиз реконструкции разработало харьковское ООО «Сити - Дизайн». В феврале были представлены проекты сразу трех объектов: площади Мира, проспекта Мира и сквера Профсоюзов. Однако, сначала планируют начать ремонт площади.

- Сама площадь будет представлять амфитеатр, созданный из ступеней трибунного типа. В центре - сухой фонтан. Во время массовых мероприятий на ступеньках могут сидеть люди и смотреть на сцену. При этом сухой фонтан будет выключаться. А форму уже существующего на площади фонтана изменят на эллиптическую. Также в проекте были максимально сохранены деревья, которые есть на данный момент, и планируют высадить еще насаждений, - рассказал главный архитектор «Проекта реконструкции пл. Мира »Дмитрий Тугусов.

Во время общественных слушаний жители Краматорска предоставили свои предложения к разработанному проекту. Дмитрий Тугусов пообещал, что их рассмотрят и внесут некоторые изменения. Готовый проект обнародуют на сайте Донецкой ОГА или управления градостроительства и архитектуры.

До ТеБе


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