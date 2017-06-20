В Рубежном открыли песчаный пляж

16 июня состоялось праздничное открытие рекреационной зоны отдыха на берегу озера Песочное г. Рубежное. Все работы по благоустройству были проведены за счет средств научно-производственного предприятия «Заря» и благотворительного фонда «Кришталево джерело».
На торжественном открытии городской зоны отдыха присутствовали народные депутаты Юрий Бойко, Юлий Иоффе, Сергей Дунаев, городской голова Сергей Хортив, депутат рубежанского горсовета, генеральный директор НПП «Заря» Александр Чернецов.
«Наше предприятие заботится, о том, чтобы работники завода, их семьи, а также жители микрорайона чувствовали себя комфортно и гордились своим городом и предприятием. Мы надеемся, что новый, оборудованный пляж, станет их любимым местом отдыха», – отметил в своем выступлении руководитель НПП «Заря» Александр Чернецов. Он также подчеркнул, что предприятие планирует и далее реализовывать подобные проекты.
В этот день на городском пляже прошли показательные выступления ассоциации силовых видов спорта «Богатыри», турниры по пляжному волейболу и футболу. Для детей была организована театрализованная программа и аквагрим. Вечером всех ждала пенная вечеринка и дискотека.
Отметим, что специалистами и работниками НПП «Заря» проведена комплексная работа по подготовке места отдыха: была очищена акватория пляжа, установлены беседки, обустроены спортивные и детские площадки, душевые кабины, спасательный пункт, проведена питьевая вода. На территории пляжа высажены декоративные деревья и кустарники, разбиты клумбы, застелен рулонный газон, завезено 6 тысяч тонн песка.
Кроме того, предприятие позаботилось о комфортном проезде к рекреационной зоне – были проведены работы по отсыпке подъездной дороги.
Напомним, что в этом году НПП «Заря» отмечает свой 100-летний юбилей и благоустройство городского пляжа – подарок жителям города и региона в рамках празднования столетия.