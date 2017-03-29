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В Лимане капитально отремонтировали Центральную городскую библиотеку

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Экономика / Инфраструктура
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В Лимане капитально отремонтировали Центральную городскую библиотеку

В Лимане состоялось торжественное открытие капитально отремонтированной Центральной городской библиотеки. При финансовой поддержке международных доноров здесь обновили фасад, поставили пластиковые окна и пандус, чтобы сделать помещение более доступным для инвалидов.

Капитально отремонтировали учреждение и изнутри, а также библиотека пополнилась новой мебелью и техникой. Все это стало возможным в рамках проекта «Поддержка стабилизации общин, подвергшихся последствиям конфликта в Донбассе» при финансовой поддержке Правительства Японии и содействие МОМ, сообщает До ТеБе.

- Я очень рад, что библиотека возобновила свою работу и была восстановлена. Это место не только для того, чтобы люди смогли прийти и взять книгу, это место, где община собирается и общается, - отметил в общении с жителями Лиманского ОТГ Уважаемый Посол Японии в Украине господин Шигеки Сумме.

На торжественном открытии библиотеки посла Японии Дополнила Координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций и стабилизации Представительства МОМ в Украине Эстер Руиз де Азуа.

Цель этого проекта, как добавила Координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций и стабилизации Представительства МОМ в Украине Эстер Руиз де Азуа, - социальное сплочение, интеграция и привлечение всех жителей общины, создание площадки для инициатив и простого человеческого общения, платформы для реализации идей, которые сделают общество комфортной и уютной для каждого жителя.
В Лимане капитально отремонтировали Центральную городскую библиотеку


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