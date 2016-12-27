Восстановленный мост в Северске начал свою работу

27 декабря прошло открытие моста через реку Сухая Плотва в Северске, который был разрушен в результате боевых действий в 2014 году. Восстановление моста прошло в рамках восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры Донецкой области.
После реконструкции поврежден мост стал длиннее на четыре метра и достиг 40 метров в длину. Мост получил новые тротуары и ограждения. Во время ремонтных работ были установлены новые опоры, заменена часть плиты и восстановлено асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 200 метров.
«В следующем году у нас огромная программа. Мы планируем отремонтировать 47 мостов: 30 - за счет общегосударственного бюджета и 17 муниципальных - за средства областного и городских бюджетов. Очень важно привлечь подрядчиков, которые работали честно и качественно, как на этом мосту. Честные будут получать новые подряды, а те, кто срывает сроки выполнения работ, скорее всего отвечать по всей строгости закона», - отметил во время открытия сооружения председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Он также добавил, что на сегодня 7 взорванных мостов, восстановление которых к сожалению невозможно в связи с тем, что они находятся на линии разграничения.
Стоимость ремонтных работ на мосту в Северске составила 13,7 млн. гривен. Мост соответствует новейшим стандартам и сможет выдерживать нагрузку до 100 тонн.