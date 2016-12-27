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В Донецкой области отремонтируют три моста

В Донецкой области реконструировали мост через реку Жеребец

Начались работы по восстановлению моста в Северске

Восстановленный мост в Северске начал свою работу

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