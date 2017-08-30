Более 358 миллионов гривен единого налога поступило в местные бюджеты Донетчины

Как сообщили специалисты фискальных органов Донетчины, от плательщиков на упрощенной системе налогообложения за семь месяцев 2017 года поступило 358,4 млн грн, что на 36% превышает поступление соответствующего периода прошлого года.
В Донецкой области на данное время зарегистрировано около 38 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, которые применяют упрощенную систему налогообложения.
Наибольшую часть поступлений единого налога обеспечили физические лица-предприниматели, уплатив почти 235 млн гривен. По сравнению с январем-июлем 2016 года уплата налога физическими лицами выросла на 69 млн гривен.
От сельхозпредприятий - плательщиков единого налога четвертой группы, которые используют земельные угодья области, по итогам семи месяцев поступило свыше 68 млн грн, что на 16 млн грн больше показателей соответствующего периода прошлого года.
Между тем юридические лица третьей группы направили в местные бюджеты более чем 55 млн грн единого налога, что на 9 млн грн превышает показатели 2016 года.
Постепенный и стабильный рост поступлений в бюджеты - результат сознательного и добросовестного отношения плательщиков Донетчины к обязанности платить налоги.