Более 358 миллионов гривен единого налога поступило в местные бюджеты Донетчины

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Предприниматели-упрощенцы Донетчины обогатили местную казну на более чем 430 миллионов

В Донецкой области заплатили налогов на 100 миллионов гривен больше

Топ за неделю 2006 1409 1382 1261 1149

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