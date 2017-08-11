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Крупные налогоплательщики за полгода уплатили почти 180 млрд гривен налогов

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Экономика / Финансы
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Крупные налогоплательщики за полгода уплатили почти 180 млрд гривен налогов

Экономика пусть и медленно, но все-таки выходит из кризиса, а значит, поступления в бюджет будут расти.

С начала года крупные налогоплательщики заплатили 176,6 млрд грн. налогов, что на 31 млрд грн. (или на 21 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Введение практики персонального консультанта для каждого крупного плательщика и постепенная автоматизация процессов дают чудесные результаты. Тем более что экономика пусть и медленно, но все-таки выходит из кризиса, а это значит, что поступления будут расти в дальнейшем еще и благодаря этому», — отметил руководитель Офиса крупных плательщиков Евгений Бамбизов.

Согласно данным, треть указанной суммы поступила от компаний нефтегазового сектора — 57,6 млрд грн., что на 15,9 млрд грн. больше аналогичного периода прошлого года. Здесь больше всего налогов отчислило ОАО «Укргаздобыча» — 25,553 млн грн., НАК «Нафтогаз Украины» — 11,383 млн грн., ПАО «Укрнафта» — 5,501 млн грн., ЧАО «Укртрансгаз» — 4,432 млн грн.

По данным Офиса плательщиков, четверть (25,5 %) поступила от предприятий перерабатывающей промышленности — 45,1 млрд грн., что на 2,3 млрд грн. больше показателей первого полугодия 2016-го. Наибольшими налогоплательщиками в этом секторе стали ЧАО «А/О Табачная компания «В.А.Т.-Прилуки» (Черниговская обл.) — 6,970 млн грн., ЧАО «Филип Моррис Украина» — 5,835 млн грн., ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина» (Кременчуг, Полтавская обл.) — 4,390 млн грн.

Более чем в полтора раза увеличились налоговые поступления от предприятий добывающей области — с 24,5 млрд грн. за 6 месяцев 2016 года до 43,8 млрд грн. в 2017-м, что составило 24,8 % общей суммы. Наибольшая сумма налогов среди предприятий добывающей области поступила от ПАО «Укргазвидобування» — 25,553 млн грн. «Укрнафта» перечислила 5,501 млн грн., ПрАТ «Нафтогазвидобування» — 2,298 млн грн. В десятке наибольших налогоплательщиков за первое полугодие «Укргаздобыча», «Нафтогаз Украины», «А/О Табачная компания «В.А.Т.-Прилуки», «Филип Моррис Украина», «Укрнафта», НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укртрансгаз», «Джей Ти Интернешнл Украина», ГП «Энергорынок», ПАО «Укртатнафта».


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