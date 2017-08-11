Крупные налогоплательщики за полгода уплатили почти 180 млрд гривен налогов

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Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году

Топ за неделю 8795 3013 1333 1226 1180

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