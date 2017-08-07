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С начала года сотрудниками ГФС в Донецкой области зарегистрировано 91 уголовное производство

По уголовным производствам, открытым по материалам оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области, с начала года поступило в бюджет 5,7 млн гривен

По материалам налоговой милиции Донетчины с начала года обеспечено поступление 9 млн гривен

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