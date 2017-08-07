По материалам налоговой милиции Донетчины с начала года обеспечено поступление 9 млн гривен
Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области за январь-июль текущего года зарегистрировано 43 уголовных производства, из них 26 - по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 9 - реализации фальсифицированных подакцизных товаров, 2 - по факту финансирования терроризма, 2 - фиктивного предпринимательства, 3 – по фактам присвоения, растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.
По уголовным производствам за январь-июль текущего года взыскано в бюджет 9,1 млн грн, из них по законченным уголовным производствам - 2,5 млн гривен.
Кроме того, работниками налоговой милиции Донецкой области с начала года разоблачена и прекращена незаконная деятельность 3-х «конвертационных центров», 3-х цехов подпольного производства фальсифицированных алкогольных напитков, 1-го подпольного производства табачных изделий и 1-го подпольного цеха производства горюче-смазочных материалов, 2-х центров минимизации таможенных платежей.
Направлено в суд с обвинительным актом 11 уголовных производств.