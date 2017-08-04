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С помощью налоговиков Донетчины 9 тыс. работников получили официальное место работы

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Экономика / Финансы
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С помощью налоговиков Донетчины 9 тыс. работников получили официальное место работы

Одним из важных вопросов, который нуждается в целенаправленном подходе к его решению, является легализация трудовых отношений и заработной платы. Ведь через теневой рынок занятости государство теряет миллионы гривен неуплаченных налогов, а граждане лишаются законных социальных гарантий.

Заботясь о возвращении утраченных ресурсов в экономику государства, что даст возможность увеличить доходы граждан и направить средства на развитие региона, фискальная служба Донецкой области продолжает принимать меры по детенизации доходов и отношений в сфере занятости населения.

Результатом этой работы стал тот факт, что за 7 месяцев текущего года в регионе работодатели официально трудоустроили 9003 гражданина, за счет чего в бюджет дополнительно поступило 7,4 млн грн налога на доходы физический лиц и 0,8 млн грн военного сбора, а также 5,4 млн грн единого взноса.

Продолжается работа налоговиков и с предприятиями региона по повышению заработной платы. За счет повышения минимальной заработной платы 691 предприятием региона бюджет дополнительно получил 2,7 млн грн налогов, сборов и ЕСВ.

С начала года, благодаря проведенной работе по выявлению и предупреждению уклонения от налогообложения доходов граждан, к государственной регистрации привлечено 1752 гражданина, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации, а в бюджет дополнительно уплачено более 2,0 млн грн налогов, сборов и единого взноса.

Поскольку неоформленные официально работники не имеют никаких доказательств в подтверждение настоящего размера своей заработной платы и трудового стажа, они лишены права на достойную пенсию, социальные льготы и выплаты, гарантированные государством.


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