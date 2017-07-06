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Кабмин позаботился о рынке мобильных платежей

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Экономика / Финансы
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Кабмин позаботился о рынке мобильных платежей

Правительство Украины одобрило проект постановления, согласно которому теперь с помощью мобильного телефона можно будет рассчитываться также за услуги, не относящиеся к мобильной связи.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Речь идёт о постановлении «О внесении изменений в постановление КМУ от 3 ноября 1998 г. № 1740 и от 11 апреля 2012 г. № 295».

«Сегодня правительство устранило важный барьер, который сдерживал возможности расчётов с помощью мобильного телефона. Ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», — отметил Кубив.

В пояснительной записке указано, что через 2 года после внедрения в Украине технологии мобильных платежей этими услугами будут пользоваться примерно 8 млн украинцев, а объём данного рынка в первый год после внедрения этой технологии составит более $600 млн.

В правительстве считают, что принятие данного постановления будет способствовать развитию рынка мобильных платежей и соответствует требованиям Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, утверждённой постановлением правления Нацбанка от 18 июня 2015 года.

Zavarnik


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