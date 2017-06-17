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Каждый украинец уже должен 46 тыс. грн.

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Экономика / Финансы
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Каждый украинец уже должен 46 тыс. грн.

Госдолг Украины с 2014 года вырос в 3,5 раза и достиг уже почти 2 трлн грн. – это по 46 тыс. грн. на человека. Об этом написал сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул на своей странице в соцсети Facebook.

"К чему придем, если Украина будет жить только за счет увеличения кредитов, а не поддержки промышленности? Рада готовится уйти на каникулы, а сумма выплат по кредитам в этом году – 240 млрд грн. Это, например, в 4 раза больше, чем весь бюджет Минздрава. Т.е. вместо того, чтобы страна зарабатывала и направляла деньги на развитие, закрывают больницы", – написал он.

Он подчеркнул, что парламент должен принять пакет антикризисных законов, разработанных Оппоблоком: "Я продолжаю настаивать на том, что парламент обязан принять разработанный нами пакет законопроектов по "Новой Индустриализации" и дать возможность стране развиваться, а людям получать бОльшие зарплаты и пенсии. Без этого будущего нет".

Падение производства в Украине вследствие конфликта, отсутствия государственной стратегии поддержки промышленности и блокады составило почти -25% по сравнению с 2013 годом. "Вместо решения этих задач национальным видом спорта стало привлечение кредитов. Итог: за 2014-й – первые 4 месяца 2017 величина госдолга выросла почти в 3,5 раза, до 1,97 трлн грн.", – сказал А.Вилкул.

Он отметил, что все доходы госбюджета на 2017 год в три раза меньше набранных страной кредитов и долги продолжают расти.

"Нельзя строить страну, наращивая кредитные обязательства и не поддерживая собственное производство. Если разделить госдолг, то каждый украинец должен по 46 тыс. грн. У нас уже столько долгов, что кредиторы могут требовать что угодно. Это видно на примере пенсионной реформы и посылов о продаже земли", – сказал нардеп.

На своей странице в Facebook он привел детальный анализ роста государственного долга и, самое главное, его отношения к внутреннему валовому продукту.

В частности, по состоянию на начало 2017 года уровень госдолга к ВВП достиг 81,0% ВВП. Это уже значительно выше безопасного уровня в 60% ВВП для развитых стран и в 2 раза выше потолка для развивающихся стран в 40% ВВП.

МинПром


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